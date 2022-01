“Stiamo raccogliendo centinaia di adesioni di vaccinatori volontari, soprattutto da parte di genitori e nonni di studenti”

«Già da ieri e in queste ore stiamo raccogliendo centinaia di adesioni, soprattutto da parte di genitori e nonni di studenti – che fanno parte del personale sanitario – pronti a vaccinare in modo gratuito e volontario ad esempio presso l’istituto scolastico dei figli o dei nipoti. Ed oggi pomeriggio sono partite tantissime scuole» annuncia il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Il responso riguarda la manifestazione di interesse per personale sanitario volontario che si rende disponibile a prestare gratuitamente prestazioni professionali per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 negli istituti scolastici della Calabria.

«Così facendo avremo sempre più centri di somministrazione ben ramificati in tutta la Regione e un’organizzazione capillare pronta a rispondere tempestivamente alle esigenze della collettività – continua il governatore regionale – i vaccini e la scienza sono le armi più efficaci che abbiamo per contenere i contagi e soprattutto per alleggerire la crescente pressione sulla rete ospedaliera».