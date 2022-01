Acqua corrente non potabile segnalata in un’ampia zona lametina

La Lamezia Multiservizi comunica che una irregolarità sulla qualità delle acque, in uno dei punti attenzionati dal Servizio Sanitario Regionale, ha indotto l’Azienda Provinciale di Catanzaro a dichiarare le stesse, con comunicazione Prot. n.10759 del 21/01/2022, non adatte al consumo umano.

Pertanto, la Lamezia Multiservizi S.p.A. provvede cautelativamente ad avvisare la cittadinanza residente in Via Sen. Arturo Perugini e traverse, Via Giorgio La Pira, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Barbuto e zone immediatamente adiacenti, Capizzaglie e zone immediatamente adiacenti, Via Salvatore Foderaro e traverse, di non fare uso dell’acqua a scopo alimentare.

Sono in corso di svolgimento delle nuove analisi e fino a nuova comunicazione, si raccomanda agli utenti interessati, di utilizzare l’acqua solo per usi non potabili, escludendo, quindi, gli usi alimentari (per esempio: per bere, per lavaggio di cibi, ecc..).