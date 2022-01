Incontro giovedì con il presidente FISC Mauro Ungaro sul messaggio di Papa Francesco

“Ascoltate!”. Questo il tema che Papa Francesco ha scelto per la 56/ma Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, che si celebrerà quest’anno e su cui l’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Lamezia Terme insieme alla testata diocesana “Lamezia Nuova” ha organizzato un incontro con il presidente nazionale della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), Mauro Ungaro, per giovedì alle 18.

All’incontro, che si svolgerà nel salone “Giovanni Paolo II”, tra gli altri, prenderanno parte il Vescovo, Giuseppe Schillaci, ed il presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri.

Il Pontefice, secondo quanto riferisce la Sala Stampa della Santa Sede, “chiede al mondo della comunicazione di reimparare ad ascoltare. La pandemia ha colpito e ferito tutti e tutti hanno bisogno di essere ascoltati e confortati. L’ascolto – aggiungono dalla Sala Stampa Vaticana – è fondamentale anche per una buona informazione. La ricerca della verità comincia dall’ascolto. E così anche la testimonianza attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Ogni dialogo, ogni relazione comincia dall’ascolto. Per questo, per poter crescere, anche professionalmente, come comunicatori, bisogna reimparare ad ascoltare tanto. Gesù stesso ci chiede di fare attenzione a come ascoltiamo (cf Lc 8,18). Per poter veramente ascoltare ci vuole coraggio, ci vuole un cuore libero e aperto, senza pregiudizi. In questo tempo nel quale la Chiesa tutta è invitata a mettersi in ascolto per imparare ad essere una Chiesa sinodale, tutti siamo invitati a riscoprire l’ascolto come essenziale per una buona comunicazione”.