Conclusi per la parte maggiore i lavori al Parco Pedichiusa sorge il problema della manutenzione

Incontro in quinta commissione sui lavori finalmente di fatto quasi conclusi sul parco della Pedichiusa con il dirigente Molinaro, tecnico che ha seguito la pratica nell’ultima fase amministrativa.

Il dipendente comunale riepiloga tutta la storia della riqualificazione della zona, nata nel 2008, ma come ogni opera pubblica lametina non consegnata nei tempi tra imprevisti tecnici (primi smottamenti tra il 2008 ed il 2014, espropri ed affidamenti esterni), burocratici (come dover restituire alla Regione parte del finanziamento superiore al ribasso dopo aver effettuato la gara, con quindi la necessità di dover ritrovare ulteriori fondi), pareri devi vari enti non ottenuti celermente, ultimi lavori da dover effettuare con la parte rimanente di finanziamento nella parte a nord del mulino che al momento non ha un uso o scopo per via di diversi vincoli in atto.

Al netto del primo successo ottenuto online come nuova location per i selfie, dai consiglieri si chiede la possibilità di poter effettuare un sopralluogo in loco, essendo la zona del centro storico di Nicastro interessata dai finanziamenti del Pnrr.

Rimane poi la necessità di dover trovare una forma di manutenzione e vigilanza della zona, per evitare che si ripetano gli episodi di vandalismo ed incuria che esistono già in altre riqualificazioni non troppo distanti. Si citano ad esempio i lavori del contratto di quartiere in via Garibaldi, che nell’ultimo Dup vengono dati come conclusi dovendo prevedere l’affidamento delle unità immobiliari, abitative, commerciali e ludiche, di proprietà del Comune che sono insistenti, aspetto su cui però dagli uffici non si riescono a dare ragguagli anche perché mancano indirizzi dalla parte politica (in origine dovevano essere piccoli appartamenti per edilizia sociale).