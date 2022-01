Non potabilità dell’acqua dal punto di prelievo in via Renda legata alla presenza di conta batterica Coliformi

A 4 giorni di distanza dalla comunicazione da parte della Lamezia Multiservizi, la stessa società in house ha fornito i dati al Comune necessari per emanare l’ordinanza di non potabilità dell’acqua distribuita dalla rete idrica proveniente del Serbatoio Canneto nelle aree: Via Arturo Perugini e traverse, Via Giorgio La Pira, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Barbuto e zone immediatamente adiacenti, Capizzaglie e zone immediatamente adiacenti, Via Salvatore Foderaro e traverse.

Dei punti campionati in Via Colelli, Piazza Mazzini, Via die Mille, via Saladini, Niola, Fronti, Zangarona, e Via Renda, l’Asp di Catanzaro ha comunicato venerdì alla Lamezia Multiservizi la presenza di Conta batterica Coliformi a 37° pari a 15 MPM/100ml sul punto prelievo di Via Renda.

Nell’ordinanza si assicura che «sono stati immediatamente avviati i provvedimenti correttivi atti ad individuare ed eliminare le cause che hanno determinato la non potabilità dell’acqua ed effettuare ulteriori analisi interne», ma non si cela come se l’informazione tramite stampa alla popolazione sia arrivata venerdì, solo ieri la società in house ha ufficialmente inviato la richiesta di ordinanza al Comune.