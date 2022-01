Maggiori risorse e correttivi al bando della manutenzione del verde richiesti in commissione

Tema tanto dibattuto online ed offline, confronto in terza commissione sulla manutenzione del verde pubblico lametino con l’assessore Dattilo e l’unico dipendente dell’ufficio manutenzione del verde Tegano per avere un quadro della situazione in atto in via Perugini.

Il primo resoconto è quello relativo all’appalto biennale scaduto a fine dicembre con la ditta che ha agito per conto del Comune citando le cifre liquidate in base alle quantità di verde sfalciato ed interventi effettuati. Si ipotizza un affidamento ponte che servirà per coprire i tempi tecnici di un nuovo bando da 600.000 euro all’anno che dovrà essere effettuato dalla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria, con riproposizione anche dell’esperienza della cura da parte di privati di aree verdi tramite sponsorizzazioni, ma andando oltre al precedente elenco che suggeriva una serie di rotatorie ed altre zone pubbliche (ma anche in quel caso si poteva proporre altre vie).

Sull’operato della Sicilville però qualche perplessità giunge dai consiglieri comunali su efficacia ed efficienza, mentre invece si contrappone come esempio positivo l’attività della Malgrado Tutto la cui pulizia attualmente in diverse aree sta avvenendo in modalità volontaria, con la gestione dei parchi invece affidata tramite bando.

Si sollecita così, come avvenuto per la manutenzione stradale, una maggiore spesa rispetto a quella preventivata, tirando così in ballo il bilancio di previsione 2022 che dovrà essere approvato entro fine marzo e che si chiede sia realmente partecipato. L’attuale Peg provvisorio intanto continua a prevedere 600.000 euro all’anno, più altre cifre minori.

Altro tema di discussione il conflitto di competenze sulla pulizia dei marciapiedi, nel precedente capitolato imputato alla Lamezia Multiservizi ma che risentiva anche del mancato decoro da parte di terreni privati a lato in alcuni casi. Nelle proprie osservazioni e risposte l’assessore Dattilo rimarca come la manutenzione di 600 km di strade abbia le stesse problematiche di quelle del verde, con alcune situazioni ancora da regolarizzare, con in più da dover rivedere sia la copertura finanziaria che il numero di interventi necessari.

Sul conflitto di competenze tra enti sulla manutenzione dei marciapiedi si ricorda come una prima risposta parziale, visti i limiti temporali di uso per qualche ora al giorno, si era avuta con i percettori di mobilità in deroga, il cui utilizzo è stato frammentato dalla pandemia ed anche limitato nei modi e tempi. Altra osservazioni è quella degli interventi strutturali generali che sarebbero dovuti essere garantiti in origine per evitare la crescita di vegetazione fuori controllo, ma si dovrà verificare con i dirigenti gli ambiti di azione possibili per aumentare i finanziamenti e le competenze.

Tra 10 giorni nuovo confronto in commissione.