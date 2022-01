Ripartenza Psc, Calabria Cardioprotetta, cantiere delle idee, fiera di San Biagio e mercati coperti domani in discussione

Ultima giornata della settimana di commissioni “affollata” domani mattina in via Perugini. Puntualità dei consiglieri permettendo, alle 10 si inizierà con la programmazione della ripresa del dibattito interno al consiglio comunale per quanto riguarda il piano strutturale comunale, incompiuta burocratica lametina che da qualche anno vede all’esame le osservazioni allo strumento urbanistico nato sotto l’amministrazione Speranza e che dovrebbe venire licenziato in modo definitivo dall’attuale Mascaro.

A seguire Giuseppe Colangelo, dirigente medico Cardiologia UTIC Sarno e direttore e istruttore corsi BLS-D PBLS-D “Cuore Campania”, relazionerà in commissione sul progetto Calabria Cardioprotetta che ha avuto già alcuni appuntamenti a Lamezia Terme tra corsi dedicati e l’installazione di alcuni defibrillatori.

Dopo mezzogiorno in programma le sedute congiunte per discutere dell’istituzione di uno sportello “cantiere delle idee” e l’audizione del dirigente Califano in merito alla Fiera di San Biagio prevista ad inizio febbraio e la situazione dei due mercati coperti lametini.

Prossima settimana fissate già altre due sedute: lunedì alle 11 audizione dell’assessore Francesco Stella in merito alla gestione delle pratiche dello sportello unico edilizia; martedì alle 15.30 si ci sposta nel centro storico di Nicastro per un sopralluogo al Parco della Piedichiusa, oggetto già nei giorni precedenti di un incontro con i tecnici comunali.