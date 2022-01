Slitta nel primo fine settimana di febbraio la fiera di San Biagio

Slitterà di qualche giorno, nell’ipotesi che non arrivino ulteriori misure restrittive a stretto giro, la fiera di San Biagio.

La vendita degli ambulanti verrà effettuata dal 4 al 6 febbraio, e non nei 3 giorni prima, per motivi organizzativi, in quanto l’aggiornamento del Piano di Emergenza per la fiera prevede una squadra composta da 30 addetti al controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da allocare in prossimità degli accessi pedonali, gruppo che non può coincidere con i soggetti incaricati della security e safety, ma appartenere ad una squadra distinta e separata.

Nell’ordinanza si precisa così come motivazione dello slittamento della fiera che «non sussistono le risorse umane e organizzative per garantire uno scrupoloso controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 2022, in quanto ricadenti in giorni feriali che vedono eventuali volontari impegnati in altre attività lavorative», mentre i 3 giorni successivi «ricomprendendo le giornate di sabato e domenica, potrebbe essere più agevole reperire addetti al controllo della certificazione verde Covid -19».

Inoltre si precisa di «subordinare l’effettivo svolgimento della fiera in onore di San Biagio alla concreta possibilità di attuare tutte le prescrizioni previste dal Piano di Emergenza redatto dal Responsabile della sicurezza incaricato».