Entro 120 giorni una nuova rimodulazione del piano di riequilibrio, possibile rinvio delle scadenze esenzioni Tari

Autocertificazioni per le pratiche presentate allo sportello delle pratiche edilizie, con controlli a campione (percentuale da stabilire) sulle stelle ogni 60 giorni, ed autorizzazioni così avviate già dalla presentazione della Scia con i professionisti incaricati a dover presentare le varie documentazioni di regolarità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti. Questa la linea di azione proposta dall’assessore Stella in commissione consiliare, già avanzata in un’altra seduta parimenti al Suap, per cercare di sbloccare un settore molto criticato auspicando da un lato maggiori incassi per il Comune, dall’altro sgravando di alcuni compiti gli uffici di via Perugini a secco di personale.

Il componente della giunta ha anche chiarito che però tale variazione, che di fatto cambia il lavoro lato uffici e non lato utente, dovrà essere inserita in una più complessa rivisitazione del regolamento sia di settore che relativo alle autocertificazioni nell’ambito del piano anticorruzione e trasparenza.

Altro tema proposto in precedenza nell’altra commissione quello della scadenza delle esenzioni e riduzioni Tari, fissata al 31 gennaio di ogni anno per via del regolamento vigente dallo scorso anno da parte della terna commissariale (in precedenza la scadenza della presentazione degli sgravi per i pagamenti era legata temporalmente al bilancio di previsione), con quindi da verificare con la giunta possibili rinvi per l’anno in corso e modifiche del regolamento. Una pratica che però, per via diretta ed indiretta, inciderebbe anche sul bilancio di previsione essendo il computo totale da riscuotere dalla Tari inserito nello strumento di programmazione finanziaria.

Dalla seduta del consiglio comunale è invece passata la proposta di rimodulare il piano di riequilibrio, che dal 2014 non ha ancora ottenuto i necessari via libera della commissione ministeriale (con altre rimodulazioni, ultima nel 2016), cogliendo l’opportunità offerta dall’ultima legge di bilancio nell’ambito dell’emergenza Covid.

Una pratica che in altre regioni di Italia è stata licenziata con una semplice comunicazione, ma sulla quale l’organo di controllo regionale calabrese ha invece indicato la necessità di avere una deliberazione (venerdì arrivata in giunta, oggi in consiglio comunale). Entro 120 giorni la giunta ed il consiglio dovranno così approvare il nuovo piano, che ad 8 anni dal precedente avrà così importi diversi (anche alla luce di aggiornamenti normativi risalenti al 2018) ma dilazionati nuovamente in 10 anni.

Dall’opposizione Cittadino condanna i lunghi tempi di risposta non arrivata da parte della commissione ministeriale, mentre dalla maggioranza Zaffina chiede chiarimenti sulla forma della delibera in discussione. Al momento della votazione unanimità dei presenti favorevoli, anche perché la seduta aveva carattere di urgente scadendo oggi il termine per poter aderire alla richiesta di rimodulazione.

In apertura del consiglio un excursus da parte del presidente del consiglio comunale sull’elezione del presidente della Repubblica e della giornata della memoria, e l’ufficializzazione della nascita del gruppo misto (Spinelli e Paradiso, che rimangono in maggioranza) con il cambiamento delle composizioni delle commissioni.