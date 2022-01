Riviste anche a Lamezia Terme le indennità degli organi di indirizzo politico previste nel triennio

Facendo seguito alla legge 234 del 30 dicembre, la quale ridefinisce a livello nazionale i compensi massimi previsti nel prossimo triennio per gli organi di indirizzo politico degli enti locali, aumentano anche a Lamezia Terme le indennità previste per sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale.

Un aumento di quanto percepito mensilmente che rimane però al di sotto dei massimali previsti per le amministrazioni sopra i 50.000 abitanti nel triennio 2022/2024, viste le scelte adoperate nel contenimento dei costi dalle amministrazioni precedenti e le detrazioni che vengono operate sui compensi lordi.

Se il primo cittadino attualmente infatti percepirebbe come indennità di funzione 3.292 euro mensilmente (2.182,36 invece ogni assessore ed il presidente del consiglio comunale, 2.648 il vicesindaco), nello specifico le indennità massime approvate martedì con apposita determina, da decurtare poi in base alle detrazioni ed i contenimenti della spesa vigenti (tra i 400 ed i 500 euro ipotizzati) vedrebbero:

sindaco : da 3.718 a 4.284 euro (invece che 4.839,40, che nel 2024 per i pari livello saranno 6.210)

: da 3.718 a 4.284 euro (invece che 4.839,40, che nel 2024 per i pari livello saranno 6.210) vicesindaco : da 2.789 a 3.213,90 euro (invece che 3.630,05, che nel 2024 per i pari livello saranno 4.658)

: da 2.789 a 3.213,90 euro (invece che 3.630,05, che nel 2024 per i pari livello saranno 4.658) presidente del consiglio ed assessore: da 2.231 a 2.570,86 euro (invece che 2.903,75 , che nel 2024 per i pari livello saranno 3.726)

Da regolamento del consiglio aumenterà anche quanto ogni consigliere comunale potrà percepire mensilmente con i gettoni di presenza (ognuno stabilito in 32,53 euro), sommando la partecipazione alle commissioni e alle riunioni del civico consesso, stabilito da normativa nazionale in un massimo di 1/4 dell’indennità prevista per il Sindaco: si passerà così ad un massimo di 1,209,85 euro nel 2022, che diventeranno 1.552,50 nel 2024, cifre che poi saranno però decurtate anche in questo caso delle ritenute.

Per la spesa annua complessiva di 331.939,18 euro è previsto «il concorso alla copertura del maggior onere sostenuto da parte dei Comuni tramite l’incremento del fondo di cui all’art.57-quater , comma 2, del decreto legge 26/10/2019 n. 124, da ripartire tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali».