Per i mercati coperti di Piazza Botticelli e Piazza Mercato Nuovo si torna a discutere delle scelte da dover effettuare sia sul piano strutturale (mancata piena agibilità) che quello gestionale (senza la prima non si può predisporre un nuovo bando per assegnare gli spazi non assegnati).

Già nel piano delle priorità della terna commissariale del 2017 erano stati indicati come necessari 700.000 euro per effettuare la verifica di vulnerabilità sismica e sulle basi dei risultati redigere le relative progettazioni di manutenzione nonché opere di miglioramento tecnologico.

Nel Dup 2021/2023, attualmente vigente, si rimarca che «occorre procedere alla Pianificazione di un programma di riqualificazione dei mercati settimanali e coperti e del commercio su aree pubbliche con adeguamento delle aree e degli immobili alle normative di sicurezza e di agibilità, nonché delle manifestazioni fieristiche mantenendo le aree e gli immobili rispettosi delle normative di sicurezza e di agibilità. Miglioramento dei servizi per le attività produttive mediante potenziamento dello Sportello Unico Attività produttive (SUAP), allo stato sottodimensionato in relazione alle richieste, attraverso l’incremento delle risorse umane necessarie», prevedendo 248.000 per ognuna delle tre annualità.

In sesta commissione le difficoltà esistenti non vengono nascoste dal dirigente tecnico Califano, che rimarca come senza aver concluso la fase di verifiche sullo stato degli stabili non si potrà procedere a valutare gli interventi e l’entità degli stessi. Il che presuppone di dover affidare all’esterno gli incarichi tecnici, mentre sul fronte amministrativo si rileva come ci sia un problema di attrattiva sia dal punto di vista dell’offerta (venditori) che della domanda (clienti) per una manutenzione carente.

Su questo secondo aspetto il presidente Paradiso propone di rivedere il regolamento dei mercati coperti, superando l’attuale numero limitato di categorie professionali ammesse a presentare domanda di gestione dei banchi, andando oltre al solo settore degli agricoltori diretti come avvenuto già in altre città in cui figurano anche banchi di artigiani, street food, piccole attività.

Dal fronte amministrativo l’ingegnere valuta che primi interventi di manutenzione minima saranno effettuati, ma tra carenza di personale e di risorse economiche le tempistiche per un rilancio cospicuo del settore non possono essere celeri.

Si ci aggiorna valutando così di fissare anche due sopralluoghi distinti per le due strutture.