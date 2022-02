Non si trovano 30 controllori di green pass, salta la fiera di San Biagio

Prima spostata da inizio mese al fine settimana, poi del tutto annullata la fiera di San Biagio con l’ordinanza pubblicata questa mattina a rimarcare i problemi logistici ed organizzativi non risolvibili da parte del Comune di Lamezia Terme.

Si spiega che «nonostante gli innumerevoli tentativi, non è stato possibile reperire il numero di almeno 30 addetti per il servizio del controllo sul possesso della certificazione verde Covid 19», e che «non possono di fatto essere attuate tutte le prescrizioni previste dal Piano di Emergenza redatto dal Responsabile della Sicurezza incaricato, con ripercussioni, in caso di svolgimento della manifestazione fieristica, sia sull’ordine pubblico che sul rispetto delle normative anti covid volte a contenere la diffusione dell’epidemia».