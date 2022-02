Completamento dell’area nord del parco Pedichiusa previsto con i fondi rimasti a disposizione

Si è tenuto martedì pomeriggio il sopralluogo nel parco della Pedichiusa da parte dei consiglieri comunali insieme all’architetto Antonio Carnovale, il tecnico che il Comune ha incaricato dal 2019 e che ha comportato la conclusione dell’opera pubblica scongiurando la perdita del finanziamento ottenuto.

Nell’evidenziare i vari lavori effettuati e le modifiche apportate al progetto originale, si è evidenziato come con i 300.000 euro ancora a disposizione si dovrebbero effettuare i lavori per completare l’area nord che è attigua al torrente e al mulino, restaurato all’esterno ma non all’interno (eventuali nuovi stanziamenti dovrebbero essere ricercati per dare uno scopo allo stabile).

La zona al momento è divisa da una staccionata, ma una volta completata la riqualificazione darà un altro ingresso dalla zona attigua alla fontana, mentre l’area sud con il ponte già color rugine è stata intesa anche come area di sfogo per l’attigua scuola “Don Milani”, a favore della quale è stata prevista anche una cancellata di ingresso dedicata.