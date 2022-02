Rinnovati «fino a nuove determinazioni» gli incarichi dirigenziali al Comune di Lamezia Terme, con alle 2 dirigenti di ruolo affiancate le promozioni interne a tempo determinato di alcuni funzionari e la segretaria generale finché non si avrà il via libera per nuove assunzioni.

Per tali ragioni i settori e le unità operative avranno come dirigenti:

Nadia Aiello : settore economico finanziario

: settore economico finanziario Alessandra Belvedere: settore avvocatura, uoa servizi al cittadino

settore avvocatura, uoa servizi al cittadino Gianfranco Molinaro: settore governo del territorio

settore governo del territorio Francesco Esposito : settore tecnico

: settore tecnico Antonio Califano : settore gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale

: settore gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale Paola Amato : settore servizi alla persona

: settore servizi alla persona Maurizio Marino : settore vigilanza e sicurezza urbana, uoa transizione digitale

: settore vigilanza e sicurezza urbana, uoa transizione digitale Carmela Chiellino: uoa segreteria generale

Si decreta poi, nell’ipotesi in cui si verifichino casi di assenza, impedimento e/o incompatibilità in capo ad un dirigente, anche l’ordine di sostituzioni: