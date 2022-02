Interventi complessivi da 7,5 milioni per il progetto “Lametino Digital Land”

Dopo la fase di confronto, tramite bandi ed incontri tra Lameziaeuropa ed i soggetti istituzionali, stabilite le linee guide del progetto unitario denominato “Lametino Digital Land”.

Sottoscritto dai 21 comuni aderenti al patto territoriale lametino, per il quale è previsto un finanziamento complessivo di 7,5 milioni di euro, lo stesso ora è stato inviato alla società partecipata che ha sede nell’area industriale, ed entro il 18 febbraio dovrà essere inviato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il progetto prevede «una serie di interventi infrastrutturali materiali ed immateriali finalizzati a contribuire a realizzare un ecosistema digitale per migliorare la competitività del sistema territoriale lametino, ed una infrastruttura digitale che metta in rete in maniera permanente le istituzioni locali ed i 21 comuni del comprensorio lametino che costituiscono l’area dei due patti territoriali lametini».

Nello specifico le schede approvate dalla giunta Mascaro prevedono:

RETE DIGITALE (1,5 milioni euro)

Realizzare infrastruttura digitale unitaria che prevede 25 Control Room attrezzate (una per Comune) e per altri Enti Pubblici (Provincia Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Corap,). Sala Master di coordinamento da istituire presso il Centro Servizi per le Imprese sito nell’area industriale ex Sir di Lamezia Terme. Tali spazi potranno essere anche utilizzati per info digital point, attività di coworking, south working, videoconferenze;

Realizzare 4 Centri Servizi per le Imprese intercomunali in rete con il Centro Servizi di Lamezia Terme per promuovere attività di formazione continua sulle tematiche della transizione digitale, cultura d’impresa, sviluppo di nuovi mercati. Allo scopo verranno utilizzati immobili pubblici già idonei;

Dotare i Comuni di piattaforme digitali dedicate chiavi in mano comprensive di attività di assistenza e formazione per gli operatori comunali per offrire servizi innovativi ai Comuni, ai cittadini ed alle imprese. In particolare tali piattaforme riguarderanno tematiche quali: programmazione territoriale in stretta relazione con la programmazione prevista dal PNRR; sicurezza informatica e tracciabilità prodotti attraverso sistemi digitali basati sulla intelligenza artificiale, biometria e blockchain; mobilità sostenibile ed intelligente; valorizzazione dei settori legati all’agroalimentare di qualità e agricoltura di precisione 4.0, turismo ed attrattori identitari e culturali, monitoraggio e protezione dell’ambiente, patrimonio naturalistico, salvaguardia del territorio; sviluppo fiere virtuali ed event platform, e-commerce, showroom per la promozione dei prodotti.

SMART DISTRICT (2,5 milioni euro)

Dotare di servizi digitali e legati alla innovazione tecnologica le Aree Industriali e le aree P.I.P. dei Comuni del territorio lametino in cui sono insediate imprese;

Adozione Modello Smart Arena per area industriale ex Sir Lamezia Terme in stretto rapporto con nuovi investimenti previsti nel Masterplan di Sviluppo 2021 – 2027 anche ai fini di possibilità di cofinanziamenti pubblici e privati. Area PIP Rotoli Lamezia Terme ed aree Comuni di Maida, Curinga(Acconia), Pianopoli, Feroleto Antico, Serrastretta, Carlopoli, Soveria Mannelli, Martirano, San Mango d’Acquino, Falerna, Gizzeria. Altre eventuali da inserire.

SMART MOBILITY (1 milione euro)

Realizzazione di un sistema Smart Road Lametino per favorire la mobilità e la logistica intelligente e sostenibile per i cittadini, i turisti, le imprese valorizzando lo snodo infrastrutturale presente costituito da Aeroporto Internazionale, Stazione Ferroviaria rete autostradale con gli svincoli di Altilia, San Mango, Falerna, Lamezia e Pizzo, SS 18 e le strade provinciali che dalla A2 penetrano nel comprensorio lametino. Da sviluppare partnership con soggetti gestori delle infrastrutture presenti nell’area: Anas, Sacal, Rfi e Trenitalia per eventuali cofinanziamenti delle iniziative;

Acquisizione di 3/4 veicoli elettrici a guida autonoma di ultima generazione per la sperimentazione di trasporti navetta Aeroporto-Stazione Ferroviaria Lamezia, lungomari comunali, ecc.

Predisposizione servizi e contenuti turistico-culturali ed Itinerari turistici informativi digitali dei 21 Comuni dell’Area di Patto a disposizione di turisti, operatori, viaggiatori che visitano l’Area e che possono essere fruiti su canali di pubblico quali Bus, Treni, Strade, Totem, App, Website.

CONTROLLO TUTELA AMBIENTE E VALORIZZAZIONE TERRITORIO (2,5 milioni euro)