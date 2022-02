Su Scordovillo nuovo incontro tra 15 giorni per avere contezza di alcune valutazioni ed approfondimenti

Incontro istituzionale in Regione oggi pomeriggio tra le varie parti coinvolte nella vicenda del campo rom di Scordovillo.

Dopo i 500.000 euro programmati per interventi di bonifica dei rifiuti dalle strade di accesso, installazione di videosorveglianza, ed integrazione per alcuni residenti, sia il sindaco Mascaro che l’assessore Bambara in commissione consiliare avevano annunciato come si era aperta una nuova interlocuzione con la Regione per chiedere nuovi finanziamenti.

In tale ambito, dopo i tavoli interistituzionali che avevano coinvolto anche la Prefettura in passato, ora si sta cercando di intraprendere un percorso omogeneo per superare l’attuale emergenza che insiste nell’area alle spalle dell’ospedale “Giovanni Paolo II”.

Dall’incontro tra amministrazione comunale (sindaco Mascaro, vincesindaco Bevilacqua, assessore Bambara e presidente terza commissione D’Amico), Aterp, Regione (oltre al presidente Occhiuto presenti anche l’assessore Minasi, il consigliere regionale Raso ed il presidente Mancuso), ed il parlamentare Furgiuele sarebbe emersa una piena disponibilità ad intraprendere strade di collaborazione congiunta, fissando un nuovo incontro tra 15 giorni per avere contezza di alcune valutazioni ed approfondimenti richiesti.