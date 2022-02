Intervento manutentivo straordinario Acquedotto “Bella Basso”

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, a causa di un guasto sul sistema di distribuzione dell’acqua potabile, è costretta ad interrompere temporaneamente la fornitura idrica sulla condotta principale del diametro di 300 mm in uscita dal serbatoio di Bella Basso.

Tecnici sono già sul posto per risolvere la problematica. Il ripristino della regolare fornitura idrica è previsto fra mezz’ora circa.

Le zone sono quelle di: Via Marconi e traverse – Via Marcello II – Via Isaac Newton – Via Piro –Via dei Lombardi – Via S. Miceli – Via P. Mattarella – Via Razionale – Via G. Dalla Chiesa – Via Saragat – Via Nenni.