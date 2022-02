Sopralluogo questa mattina a Palazzo Nicotera da parte della quarta commissione consiliare con “guida” l’assessore alla cultura Giorgia Gargano, evidenziando sia le potenzialità della biblioteca comunale che le attuali criticità che si dovranno cercare di affrontare.

L’aspetto primario è quello della piena agibilità dello stabile, che al momento mancherebbe in quanto la certificazione antincendio del 2006 non è più valida e si sta proseguendo in deroga in quanto si parla di un palazzo storico risalente al 1800. Per far fronte a ciò in bilancio dovranno essere trovate le risorse per poter prevedere entro fine anno come soluzione la costruzione di una scala antincendio che dal secondo piano (dove già esiste la porta di sicurezza) conduca ad una particella esterna al giardino del cortile con via di fuga su vico Leone (al momento alle prese con degrado ed incuria tra impalcature di ristrutturazioni private, strada dissestata e rifiuti di vario genere abbandonati che fanno bella mostra di sé da una delle finestre della casa del libro antico).

di 7 Galleria fotografica Sopralluogo biblioteca lamezia









Sull’area interna alberata la componente della giunta Mascaro ha aggiunto che è allo studio la partecipazione al bando nazionale per parchi e giardini vincolati, ipotizzando la riqualificazione su piante ed impianti esistenti. Nella stessa linea di finanziamenti il Comune potrà presentare anche altre proposte, fino ad un massimo di 4, dovendo ora verificare la possibilità di interventi anche per la pineta litoranea (area compresa tra Marinella e Ginepri) e quella di Dossi Comuni (con della documentazione ancora da reperire per l’orto botanico), ed altra ipotesi è quella della conversione dell’area attigua allo stabile dietro l’Abbazia Benedettina in orto di erbe medicinali, riproponendo così anche una ricostruzione storica probabile dell’attività monastica.

Oltre a visionare le altre stanze, i locali del sistema bibliotecario, della sezione ragazzi, la casa del libro antico, i consiglieri comunali hanno potuto anche accedere ai locali del terzo piano di norma chiusi al pubblico, adibiti ad una fase di cernita dei libri e materiali più usurati, quindi non più destinati alla consultazione, con all’interno anche le due bocche dei forni che nel palazzo avevano un doppio scopo.

Nelle segnalazioni dei ragazzi presenti in sala studio l’altra faccia della medaglia, con la richiesta di miglioramento della climatizzazione (i riscaldamenti esistenti non riescono a contrastare le temperature estive ed invernali) e orari più lunghi di apertura con maggiori spazi per lo studio (al netto delle limitazioni attualmente vigenti in ottica Covid), aspetti che però non possono essere affrontati senza agibilità piena per quanto riguarda l’ambito strutturale, e nuovo personale (compreso un direttore della biblioteca, come previsto nel regolamento, con però già note nuove defezioni per pensionamenti nel corso dell’anno) su quello organizzativo.