Ricordo dei Martiri delle foibe, l’amministrazione comunale di Lamezia Terme ne onorerà la memoria

Domani, giornata dedicata al Ricordo dei Martiri delle foibe, anche l’amministrazione comunale di Lamezia Terme ne onorerà la memoria.

Alle 10 presso via Martiri delle Foibe, si svolgerà la cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona d’alloro, ed un momento di raccoglimento.

Il “Giorno del ricordo” si pone ogni anno quale occasione per ricordare, e dunque conservare, la memoria di numerosi innocenti, e come monito di crescita culturale e civica. Conoscere la storia della nostro essere italiani rappresenta uno strumento per conservare e tramandare il patrimonio storico, culturale e sociale della nostra comunità nazionale.

La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia di anticontagio covid.