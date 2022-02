Intervento di riparazione Via Antonio Cappelli domani da parte della Lamezia Multiservizi

Rubinetti a secco

Il Servizio Idrico della Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, nella mattinata di domani verrà eseguito un urgente intervento di riparazione sulla condotta di distribuzione primaria di Via Antonio Cappelli. Data la complessità dell’intervento, per operare in piena sicurezza, sarà necessario interrompere temporaneamente la fornitura idropotabile dalle 8:30 e fino a ultimazione lavori, previsti, salvo complicazioni, nel primo pomeriggio. Le zone interessate dai disservizi sono: Via Antonio Cappelli (parte terminale), Contrada Maruca, Bastioni di Malta, Loc. Marinella, Via Messina, Via Catania, Via Rinaldo Miceli e Via Alida Nucifero.