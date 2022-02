Previsti 54 interventi nel piano triennale delle opere pubbliche da 266.431.440,40 euro quasi in toto vincolati

Deliberato giovedì, ma senza allegato pubblicato, il piano triennale delle opere pubbliche sopra i 100.000 euro delineato dalla giunta Mascaro torna oggi fruibile online con l’apertura dei 30 giorni di tempo in cui gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni.

Entro la scadenza del 16 marzo si potranno così presentare richieste per eventuali modifiche, con l’approvazione ultima che spetterà comunque al consiglio comunale entro il 31 marzo insieme al bilancio di previsione.

Se nei 3 anni presi in esame, ovvero il periodo tra il 2022 ed il 2024, il costo tale degli interventi previsti è rispettivamente di 203.042.395,46 euro, 59.668.988,73 euro, 3.720.056,21 euro solo 681.135,53 (di cui 600.000 nel terzo anno) derivano da fondi di bilancio (quindi eventualmente rivedibili) mentre per il resto a farla da padrone sono fondi vincolati ed il progetto che prevede l’affidamento per 25 anni dei servizi cimiteriali in progetto di finanza privato (50 milioni di euro).

Nello specifico, aggiungendo a capitoli noti quelli sopraggiunti legati ai finanziamenti ottenuti nel corso dell’ultimo anno (ministeriali, Pnrr, regionali, etc), nel triennio saranno previsti:

Messa in sicurezza viabilità San Minà Inferiore e San Minà Superiore

APQ finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza degli insediamenti urbani in località Annunziata -Calia- Casturi

Piano Nazione delle città SA.R.A. Savutano rigenerazione animazione

Intervento di adeguamento sismico ai sensi dell’O.P.C.M. 3362/2004 e DM 14/01/2008 Scuola elementare Maggiore Perri

Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria I grado appartenente all’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia Lamezia

Contratti locali di sicurezza – Turismo sociale a Ginepri

Adeguamento del centro di raccolta sito in loc. Rotoli del Comune di Lamezia Terme – Decreto dirigenziale n. 17494 del 30/12/2016 pubblicato sul BURC n. 1 del 04/01/2017 – POR FESR 2014 2020

Adeguamento canile municipale ai sensi del DCA n. 32/2015 e ss.mm.ii.

Realizzazione raccolta acque bianche a salvaguardia sede stradale Via G. D’Orso.

Servizi cimiteriali per 25 anni attraverso proposta di realizzazione e gestione in concessione dei cimiteri del Comune di Lamezia Terme, mediante la procedura di “Finanza di progetto” ai sensi dell’art. 183 del d.lgs n.50 del 18/04/2016

Allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato – Azione per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza. – OP.L2

Bando per interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Ristrutturazione di parte dei locali della scuola primaria Barbuto da adibire a centro operativo delle attività

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est – area mulini – castello)

Messa in sicurezza del territorio rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica della località Calvario

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico area Bosco Sant’Antonio della città di Lamezia Terme.

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – mediante regimentazione delle acque nell’area su est della città di Lamezia Terme (c.da Lagani e c.da Misà)

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della città di Lamezia Terme gravate da fenomeni di dissesto con frana (c.da San Minà, Cubiti, Caronte Acquafredda)

Realizzazione di ciclovie urbane (decreto MIT del 30/04/2020)

Realizzazione di un “Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l’Arco con campo indoor e outdoor a valere sui fondi del Coni denominati “Sport e Periferie”

Qualità dell’abitare recupero e risanamento delle abitazioni del centro storico di Sambiase – recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale

Riqualificazione quartiere Anzaro – realizzazione di infrastrutture sociali (casa protetta per disabili), ricreative, sportive e verde

Più servizi al territorio Sambiase – ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali (mercato, parco urbano, aree sportive e verde) con percorsi storico culturali

San Teodoro ricezione turistica lotto 1 – via rione San Teodoro: recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza

San Teodoro alloggi fasce sociali deboli lotto 2 – via rione San Teodoro: recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale (alloggi per fasce deboli)

Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione di edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, culturali e sportivi

San Teodoro alloggi parcheggio lotto 3 – via rione San Teodoro: recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale (alloggi parcheggio)

San Teodoro verde naturale e attrezzato lotto 4 – via rione San Teodoro: riqualificazione di aree pubbliche e private a scopo sociale attraverso la realizzazione di un parco urbano attrezzato

San Teodoro viabilità interna a rione lotto 5 – riqualificazione della viabilità urbana al fine di favorire la mobilità e l’accessibilità

San Teodoro strada esterna e parcheggi lotto 6 – realizzazione di strada esterna ai rioni di San Teodoro e Timpone al fine di consentire l’accesso ai mezzi di soccorso altrimenti non possibile oltre che una maggiore possibilità di accesso

San Teodoro scale mobili lotto 7 – realizzazione di scale mobili necessarie a favorire una mobilità sostenibile

San Teodoro energia microidraulica lotto 8 – intervento di riqualificazione urbana, ambientale ed energetica con produzione di energia elettrica attraverso la ristrutturazione di mulini ad acqua ed opere idrauliche

Intervento di rigenerazione area polisportiva località Santa Maria e realizzazione di impianti sportivi e ricreativi per l’aggregazione

Intervento di riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino – intervento di rigenerazione urbana della frazione San Pietro Lametino attraverso impianti tecnologici (smart city), parco rubano, ristrutturazione di edifici pubblici per finalità sociali

Percorso di collegamento al mare attraverso il fiume Bagni da parco Mitoio fino al mare – valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione di la messa in sicurezza del fiume e suo attraversamento, piste ciclabili e pedonali nonché rigenerazione

Sant’Eufemia: Marinella-Cafarone riqualificazione pineta e completamento lungomare, valorizzazione della fascia costiera attraverso la realizzazione di un lungomare, di piste ciclabili e pedonali nonchè rigenerazione della fascia costiera, nonchè realizzazione di impianti tecnologici

Pista ciclabile – realizzazione di piste ciclabili sul territorio lametino

Area Abbazia Benedettina di SantEufemia Lamezia. interventi di indagine, scavo archeologico, restauro conservativo, fruibilità e valorizzazione

Lavori di completamento funzionale della strada di collegamento Sant’Eufemia con il litorale

Lavori di completamento 20 alloggi per popolazione Rom in località Carrà – Marchese (attualmente occupati abusivamente in Via degli Uliveti) ivi compreso le opere di urbanizzazione

Realizzazione collettore fognario in località Cutura (lavori di potenziamento del collettore fognante da località Pullo a pozzetto fiume Amato)

Agenda Urbana – Asse 3, Asse 4, Asse 9

Intervento su tratti di viabilità comunali limitrofi a corsi d’acqua in contrada Lagani ed in particolare Via Emilio La Scala, Via dei Lecci e Via Salvatore Gasperoni

Intervento di ripristino della piazzetta sita in Via Torre – previsto il rifacimento del muro crollato, di parte della pavimentazione e l’efficientamento della condotta delle acque meteoriche proveniente da monte

Ripristino condotte acque bianche Via Calvario

Lavori di manutenzione straordinaria su alcune vie cittadine

Messa in sicurezza e ripristino funzionale del canale di raccolta acque bianche. Realizzazione di un canale in pietra e cemento ed il rifacimento della vecchia canalizzazione .Località Magolà – Largo Sant’Antonio.

Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) – realizzazione di arteria panoramica collinare Sambiase Nord Bu.Pi.Sa.Cro.

Lavori di sistemazione della strada comunale Velati – Rametta

Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS )Lamezia mobilità sostenibile e sicura

Realizzazione alloggi per cittadini Rom

Intervento generale di pulizia dei corsi d’acqua del territorio lametino

Intervento su tratti di viabilità comunale in contrada Casturi Annunziata

Demolizione di manufatti abusivi e bonifiche ambientali

Dei 54 interventi nel piano triennale delle opere pubbliche da 266.431.440,40 euro sono 36 quelli il cui avvio o proseguimento è previsto, anche solo in fase burocratica, nel corso del 2022, il che rende sempre più ineluttabile riuscire ad accedere a nuove assunzioni in via Perugini per non vedere nuovamente investimenti più sulla carta che nel reale.