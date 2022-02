Avviata tramite avviso pubblico la procedura di nomina dei 2 componenti dell’organismo indipendente di valutazione

Avviata tramite avviso pubblico la procedura comparativa in ordine alla nomina dei 2 componenti dell’organismo indipendente di valutazione in forma collegiale per il triennio 2022/2024 (l’attuale collegio ha infatti il mandato in scadenza al 6 marzo), ad esclusione del Presidente, che sarà in carica fino al 14 maggio 2023, secondo i criteri e le modalità specificate nell’Avviso pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle 12 del 28 febbraio, ed impegnati bel frattempo 6.000 euro (3.000 per ogni singolo componente) per il compenso annuo netto, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, oltre eventuale rimborso spese viaggio nella misura normativamente prevista (se non residente nel Comune di Lamezia Terme) stimati in 5.000 euro, sui bilanci dal 2022 al 2024.