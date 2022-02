Da accantonare sul bilancio 2022 come fondo per crediti commerciali 832.136,05 euro

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Al 9 febbraio per il Comune di Lamezia Terme gli indicatori per l’esercizio 2021 rappresentavano 7.462.811,07 euro di debito commerciale residuo su 24.468.172,66 euro di fatture ricevute nel corso dell’anno, con tempo medio ponderato di ritardo nel pagamento stimato in 55 giorni (il range autorizzato sarebbe di 30 giorni, estendibili a 60 in alcuni casi specifici).

La parte da accantonare sul bilancio 2022 diventa così di 832.136,05 euro, fondo che non può essere oggetto di impegni e di pagamenti, ed adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.