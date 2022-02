Miglioramento della raccolta differenziata, i 3 progetti presentati da Lamezia Terme

Deliberati dalla giunta Mascaro i 3 progetti per partecipare all’avviso pubblico relativo agli interventi, finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, previsti dal decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica, stabilendo la complessiva somma di 1,5 miliardi di euro divisa in 3 linee di intervento.

Il primo progetto da 994.406,14 euro prevede l’acquisto di isole ecologiche da installare nelle zone periferiche e nel centro urbano (eventualmente interrate) intelligenti, in grado cioè di ottimizzare la raccolta attraverso l’utilizzo di contenitori ad accesso controllato. L’Ecopiazzola sarà provvista di un sistema di controllo che permetta l’identificazione dell’utente e di valutare il riempimento, sarà dotato di videosorveglianza e sistema fotovoltaico atto a rendere l’attrezzatura autonoma.

Un secondo da 1.188.055,99 euro consiste nell’installazione di compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica, posizionate in maniera tale da poter essere utilizzate da gruppi di famiglia che risiedono in periferie difficili da gestire con il porta a porta. Tali strutture intercettano la frazione dell’umido, e trasformano tale rifiuto in compost. L’accesso alla compostiera sarà controllato con videosorveglianza e riconoscimento dell’utente, consentendo di avviare i processi di premialità collegati al conferimento. Accanto alle compostiere di comunità verranno installate due compostiere una di 80 ton con cella di caricamento e una di 40 ton all’interno dei centri di raccolta a servizio di tutta la popolazione cittadina, il compost prodotto verrà utilizzato nei parchi e giardini pubblici e privati presenti nella città di Lamezia Terme.

Il terzo da 91.329,85 euro sarà invece destinato a miglioramenti dell’isola ecologica esistente con gli interventi ammessi nel primo progetto.