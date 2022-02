Per la manutenzione del verde ipotizzato un affidamento diretto di 4 mesi per avviare e concludere il bando biennale

Pochi i passaggi in avanti annunciati in terza commissione dal responsabile del settore ambiente, Tegano, in merito ai passaggi da effettuare sulla nuova manutenzione del verde pubblico dopo che il precedente bando biennale è scaduto a fine 2021.

Confermato che è attualmente in discussione un ipotizzato affidamento ponte da 4 mesi da 150.000 euro (potendo così procedere anche in modo diretto), in attesa che il bando biennale sia inviato alla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria. Prima però la giunta dovrà deliberare il nuovo bando che, avendo il territorio comunale 300.000 m3 e 190 aree da sfalciare, dovrà riuscire a far quadrare i conti (730.000 euro spesi nel 2021, 500.000 annui ipotizzati nel nuovo bando biennale) con l’effettiva resa della pulizia (nel capitolato precedente rientravano sia grandi che piccole aree verdi, oltre alle fontane che devono “lottare” sia con il vandalismo dei cittadini che con la mancata manutenzione).

In tale quadro, dopo le esperienze precedenti, si dovrebbe riproporre un nuovo bando per accogliere sponsorizzazioni da parte di privati (valido tanto per le attività commerciali che associazioni) su piccole aree verdi, valutando anche l’utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza nel caso in cui tale evenienza sia ammessa nei Puc (previo inserimento in delibera di giunta).

Si è poi tornati ad evidenziare singole situazioni da affrontare, come alcuni interventi di attività commerciali su Corso Numistrano che sono andati ad incidere sugli alberi esistenti, o la gestione della manutenzione della pineta che costeggia il lungomare Falcone – Borsellino, per la quale dopo l’esperienza positiva di gestione con un’associazione sportiva è emersa la necessità di una nuova visione per prevedere, oltre che l’esigenza di una manutenzione ordinaria da effettuare su verde e viabilità (l’area rimane però sempre sotto restrizioni precise da parte del demanio), anche il controllo contro atti di vandalismo e gestione rifiuti nel corso di tutto l’anno.

Ultima richiesta quella di riparare il cancello di ingresso al Parco 25 Aprile, così da poter limitare l’orario di accesso all’area tramite automobili (gli ingressi pedonali lungo il perimetro non sono recitanti).