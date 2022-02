Incontro nella sede Enac da parte del presidente della giunta regionale per discutere degli aeroporti calabresi

Incontro a Roma nella sede Enac da parte del presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, per discutere della situazione degli aeroporti calabresi.

Se l’ente nazionale ha ancora in sospeso l’azione di revoca della concessione a Sacal dell’aeroporto di Lamezia Terme, per via della scalata dei privati nell’ambito della ricapitalizzazione, le rassicurazioni che in video Occhiuto dà ai calabresi sono invece sullo scalo di Reggio Calabria, per il quale si sta trattando il mantenimento dei collegamenti con Milano tramite la nuova compagnia Ita.

Di Sacal oggi avrebbero parlato anche i consiglieri regionali del Pd insieme ai sindacati, mentre è ancora da fissare il consiglio comunale lametino sul tema per come richiesto dall’opposizione.