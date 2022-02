Stimati in 560.000 euro per il 2022 i proventi delle sanzioni per le violazioni alle norme del Codice della Strada

Stimati in 560.000 euro per il 2022 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada da parte della polizia locale lametina.

Da questo totale 203.624,08 euro sono però decurtati come crediti di dubbia esigibilità, mentre i restanti 356.375,92 saranno divisi tra:

importi per segnaletica e manutenzione strade – 91.000

fondo finalità assistenza e previdenza – 45.000

qualificazioni operative ed abilitazioni per il personale – fornitura di mezzi – veicoli per i servizi di polizia stradale – dotazioni tecniche ( manutenzione autovelox; attrezzature sala operativa – acquisti segnaletica mobile; prontuari per servizi di polizia stradale) – 40.000

progetti servizi sicurezza urbana e stradale – 28.000

spese per informatizzazione (acquisto hardware e software ) per i servizi di polizia stradale – 20.000

spese per manutenzione e lavaggio uniforme della polizia locale – 12.375,92

spese assunzione personale a tempo determinato – 120.000

La delibera di giunta prevede così di demandare “ai Servizi Finanziari l’iscrizione delle previsioni suddette nel bilancio per l’esercizio 2022, fermo restando che la presente deliberazione costituisce vincolo di bilancio” e al Dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana “la predisposizione di un piano programmatico di lavoro per l’anno 2022”.