Nella giornata della “Festa del Gatto” ufficialmente presentato il progetto pilota “i Felini di Lamezia Terme”

«Oggi 17 febbraio, nella Giornata Mondiale in cui si celebra la “Festa del Gatto”, sono felice di comunicare che il Comune di Lamezia Terme ha ufficialmente presentato il progetto pilota “i Felini di Lamezia Terme”». Lo comunica Antonietta D’Amico, che da presidente della terza commissione questa mattina ha ospitato la relazione in collegamento telematico di Mariagrazia Distante, ideatrice e promotrice del progetto dei “Felini di Puglia”, il quale ha portato al censimento di migliaia di gatti in regione.

«Con questo progetto è partito ufficialmente il censimento dei gatti randagi con l’istituzione delle colonie feline sul territorio con la collaborazione dell’Asp per quanto riguarda il dipartimento di veterinaria», spiega l’esponente della maggioranza, «partirà la campagna di sterilizzazione che porterà ad un importante contenimento e riduzione del randagismo felino. Il progetto consta di tutta una serie di modulistica ufficiale e procedure collaudate che serviranno a far sì che venga attuata la Legge nazionale a riguardo e regolamentata la corretta gestione delle colonie feline nel rispetto del decoro urbano e degli animali».

Il Comune di Lamezia Terme sarà il primo in Calabria a seguire tale strada, e da via Perugini nel frattempo si è completata la componente burocratica per quanto di propria competenza in questi due ultimi anni. «L’ufficio ambiente del Comune, attraverso modulistica, ha già censito oltre 30 colonie gestiste da privati ed associazioni, creando un albo ed ha provveduto a comunicare, così come prevede la legge, agli uffici dell’Asp Veterinaria di competenza le colonie affinché partano al più presto gli interventi di sterilizzazione dei gatti» sottolinea la D’Amico, «un impegno, la lotta al randagismo, che questa amministrazione ha preso di petto da subito e su cui continua a lavorare. Questo è solo un piccolo inizio ed un primo passo verso quella che deve essere una battaglia di civiltà».

A due anni dall’avvio del progetto sono 15 le persone individuate come responsabili per le 30 colonie feline, con l’ambulatorio dell’Asp per sterilizzazione pronto a breve nei locali di colle Sant’antonio, e progetto pilota che dovrebbe durante la settimana l’apertura ed interventi concordati con un referente tra le persone responsabili dei gatti.

I referenti dell’Asp non nascondono nella Sala Napolitano come i problemi più imminenti son quelli di tipo finanziario, con le ristrettezze economiche (la Regione Calabria ha percepito 16.000 euro annui dal Ministero da distribuire per il fenomeno randagismo) e le problematiche burocratiche (si fa l’esempio di una gara di acquisto di farmaci durata 3 anni).