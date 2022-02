Si stima che il 46% della Tari ed Imu 2016 e 2017 non siano state pagate, ma non tutte le cartelle risulterebbero legittime

Si torna a parlare degli avvisi di riscossione tributi arretrati in commissione consiliare, con la dirigente Nadia Aiello ed il funzionario Ennio Bianchi ad interloquire con i consiglieri comunali in merito all’iter seguito prima dell’invio delle circa 50.000 cartelle contestate (5.000 non recapitate).

Si ribadiscono le perplessità sulla gestione sia comunale che da parte di Poste, in risposta delle quali la dirigente parte dai dati finanziari noti che non sono floridi: il 46% della Tari ed Imu del 2016 e 2017 non sono state pagate (stime intorno a 5 milioni sugli 11 milioni preventivati come da incassare annualmente per il servizio rifiuti) con numeri non migliori ipotizzati anche nelle annualità successive, ma si rassicura che il servizio di postalizzazione prevede già delle verifiche sulla correttezza dello stesso e che di contro esistano zone della città in cui ci siano problemi con numeri civici e toponomastica.

Si palesa così la problematica della banca dati, con i consiglieri a lamentare l’assenza di verifica dell’effettiva esigibilità per aggiornamento dei record o non correttezza degli stessi, ed anche l’assenza di un confronto con i contribuenti specie in questo periodo pandemico in cui mancano le aperture di sportelli (al netto dell’uso degli strumenti informatici che dovrebbero essere la norma per legge). Altra carenza quella dei tempi tanto di iscrizione a ruolo che di notifica, con cartelle quindi contestate dai cittadini con costi per entrambe le parti, e la distinzione tra evasori totali e quelli solo parziali (non quantificabili nella distinzione nei dati forniti).

Ci si aggiorna così ad un’altra seduta per relazionare su soluzioni alternative per venire incontro tanto agli utenti che agli uffici.