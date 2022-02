Problema sia di forma che di sostanza, per non lasciare troppo spazio alle interpretazioni, sul regolamento delle autocertificazioni

Sul nuovo regolamento per le autocertificazioni, deliberato in giunta il 3 febbraio, dibattito avviato nelle commissioni consiliari, con considerazioni in merito alla difficoltà di dover distinguere tra materie diverse nella stessa regolamentazione, e percentuali diverse sulle pratiche da esaminare a campione che non convincono i consiglieri comunali.

Per l’ambito del settore tecnico viene così chiamato a confrontarsi l’assessore Stella, mentre il giorno prima come giunta era stato presente Dattilo, riepilogando la genesi del nuovo regolamento che abbraccia più settori comunali.

I “controlli a campione” interesseranno una misura pari al 10% delle pratiche pervenute – non già oggetto di istruttoria – per ogni tipologia (S.C.I.A., S.C.A., C.I.L.A., Attivita edilizia libera, ecc.) e per ogni destinazione (S.U.E., S.U.A.P.), ma dai consiglieri viene avanzata la necessità di dover avere dei regolamenti più specifici che vadano negli ambiti più circoscritti con relative esenzioni.

Si pone quindi una questione per certi versi politica, ovvero di avere un testo già approvato in giunta ma non discusso prima con i consiglieri (anche se la votazione in consiglio comunale rimane ultimo passaggio obbligatorio), non condividendo l’impostazione del testo e non solo singoli passaggi.

La proposta è quello di strutturare in modo diverso il regolamento così da poter avere sezioni specifiche più mirate e chiare. Il problema rimane sia di forma che di sostanza, per non lasciare troppo spazio alle interpretazioni.