Dieci le aree pubbliche comunali assegnatarie oggi di manutenzione triennale privata

Valutate oggi le 24 richieste di sponsorizzazione triennale di aree verdi pubbliche presentate per la trance di luglio 2021.

Escluse 2 richieste per assenza di allegati, le 22 rimanenti si riferivano a 5 diversi proponenti, ed escludendo le zone già assegnate o non assegnabili la commissione tecnica ha ammesso 3 sponsor richiedenti per 10 aree:

Montesanti Rosamaria per 3 aree (aiuole ingresso Comune e Concattedrale via Perugini, isola spartitraffico tra via Colombo e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, isola spartitraffico via Nenni – via della Vittoria);

Beauty Lounge srl per 4 aree (villetta corso Numistrano – monumento ai caduti, rotatoria via Boccioni – via Giovanni XXIII, area via Nenni di fronte palestra, incrocio via Bizantini – via Amendola);

GiòGodino srl per 3 aree (rotaroria via Reillo – via Dunant, porzione sud della villetta via Tommaso Fusco, villetta via Colelli – viale I Maggio);

I contratti di sponsorizzazione sono «di norma previsti per la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, svolte da soggetti privati a fronte della possibilità di comunicare o promuovere l’attività esercitata ed i propri segni distintivi. In tal caso è consentito all’assegnatario di installare nell’area verde una o più targhe informative secondo l’allegato M del Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde, indicanti il nome od il logo dello sponsor con i dati essenziali, e la denominazione del Comune».