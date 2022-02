Prenotazioni online per il rilascio della carta d’identità anche per il Comune di Lamezia Terme

Continua l’adeguamento alle normative nazionali anche per i servizi comunali lametini, con in via Perugini in più il problema anche della carenza di personale oltre che il dover rispettare le norme covid ancora vigenti.

Da oggi intanto è attivo il sistema di prenotazione Agenda on line, che offre ai cittadini la possibilità di prenotare l’appuntamento per la richiesta di rilascio della carta d’identità elettronica CIE presso lo sportello municipale.

Un servizio che, attualmente, vede tempi molto lunghi per espletare il rinnovo, con le prenotazioni online che potrebbero permettere agli utenti di potersi adeguare per tempo a scadenze note.