Al via la consultazione per la stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lamezia Terme

Mentre gli adeguamenti ai dettami normativi nazionali in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione avvengono non senza difficoltà anche in via Perugini, al netto delle ritrosie di coloro i quali reputano che sia necessario mantenere anche i metodi tradizionali per chi nel 2022 non ha possibilità o volontà di stare al passo con i tempi (più preoccupante quando le posizioni di questo tipo siano assunte da rappresentanti degli organi di indirizzo politico o amministrativo), lo stesso Comune di Lamezia Terme fissa al 10 marzo il termine per partecipare alla “consultazione per la stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lamezia Terme”.

Nello specifico tale piano prevede:

gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa;

l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti;

le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.

L’avviso è rivolto «ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Lamezia Terme, che sono invitati a presentare contributi ed osservazioni che l’Ente valuterà ai fini della definizione dei contenuti predetti da inserire nel Piao».