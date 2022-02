Nuovo avviso per destinare entro fine marzo i 201.356,53 euro previsti per progetti di solidarietà alimentare

Accertata l’esistenza di economie nelle risorse destinate al finanziamento di progetti di solidarietà alimentare per l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno, pari a 201.356,53 euro, il Comune di Lamezia Terme ha emanato un nuovo avviso pubblico per individuare enti del terzo settore beneficiari dei buoni spesa.

Più nello specifico l’avviso è rivolto a «organismi attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale, per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare per l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno».

Le istanze di partecipazione al bando e i relativi allegati dovranno pervenire al protocollo del Comune esclusivamente a mezzo pec entro mercoledì, mentre per l’accesso al saldo finale le spese dovranno essere sostenute entro il 31 marzo, e la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Settore entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività’ progettuali.