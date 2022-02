Uno dei due lidi autorizzati nel 2017 in apertura quest’estate, per un nuovo bando si spera in riduzione degli oneri

Mattinata di discussioni nelle commissioni comunali su temi sovente al centro di diatribe politiche lametine come Tari, Piano Spiaggia e Psc.

TARI

Nell’ambito dei tributi si è iniziato a muoversi per effettuare dei correttivi al regolamento, aggiornato lo scorso anno dalla terna commissariale, per quanto riguarda il servizio della raccolta dei rifiuti.

Si è proposto per quanto riguarda le esenzioni sul piano reddituale di passare da 8.000 a 10.000 per singoli pensionati, da 15.000 a 17.000 per pensionati in famiglia, aspetto che al pari della modifica all’interno dello Iuc dovrà essere valutato anche dagli uffici per quanto riguarda l’impatto economico (per chi paga meno ci dovrà essere chi pagherà di più, essendo il servizio coperto totalmente dal gettito del tributo).

Introducendo nel dibattito la possibilità di verificare il computo per le attività commerciali, includendo anche i dehors nella superficie totale da tenere in considerazione nel calcolo, si è invece concordi nell’istituzionalizzare il termine per le dichiarazioni al 30 aprile (attualmente è al 31 gennaio) e che le istanze siano da non presentare ogni anno nel caso di mancate variazioni dei requisiti.

Nelle prossime sedute si andrà a continuare la discussione su eventuali altre riduzioni o modalità di calcolo (come per le seconde case o determinate attività commerciali), cercando di chiudere la fase di confronto in commissione in tempi brevi per portare tutto in consiglio comunale in tempo utile (sia per i tempi tecnici della presentazione delle istanze, sia perché il tutto è collegato al bilancio di previsione da deliberare entro fine maggio).

PIANO SPIAGGIA

Non si potrà essere pronti per l’estate 2022, dati i tempi tecnici richiesti e l’affanno burocratico comunale, con un nuovo bando per lanciare attività lungo il litoraneo lametino, ma sul piano spiaggia e ciò che vi gravita intorno la discussione è su due piani temporali oltre che istituzionali.

Si è partiti testando la possibilità di rivedere con la Regione la classificazione degli 8 km di costa lametina, così per avere stime più basse economiche di concessione, tema che già a livello regionale come ambito demaniale ha visto polemiche di recente.

Per l’assessore Francesco Stella «è collegato anche al Psc, ma il piano spiaggia esiste ed è vigente. Discorso diverso se e come ci sarà data la possibilità di rivedere la classificazione, ambito su cui non possiamo avere la certezza di manovra attualmente».

Nell’aspetto più pratico si è rimarcato come la parte dell’area industriale non ha concessioni in essere (ma il totem fuori dalla sala Napolitano ricorda come il progetto waterfront e porto turistico indichi ambizioni turistiche e ricettive), mentre son previste nelle zone dei due lungomari le concessioni di nuovi lidi. «Sono attivi 4 lidi, con in più quello dei finanzieri, lungo l’asse tra Marinella e Cafarone, a breve ci dovrebbe essere la chiusura per la concessione di un nuovo lido al richiedente Poisedon, pratica in sospeso dal 2017 nel tratto della Marinella. Non risolta invece la vicenda dell’altra concessione a Ginepri da parte della Malgrado Tutto» chiarisce Stella ricordando i passaggi effettuati tanto in via Perugini che nelle sedi regionali, auspicando «a settembre di iniziare un confronto per il bando a partire dall’estate 2023».

L’assessore Vaccaro spiega invece che, mantenendosi all’interno delle possibilità del piano spiaggia, «ci sarà un bando per dare la possibilità alle associazioni sportive e culturali di fare attività in spiaggia libera».

Tempistiche però che generano qualche dissenso, con sollecito per ripetere già ora il bando precedente per dare un segnale sui lotti rimasti (ma nel 2017 solo 5 erano state le proposte, 2 quelle assegnate sui 14 lotti messi a bando), e lavorare sui chioschi già esistenti a Ginepri con possibilità di prevedere attività di food truck, che non hanno i costi e necessità delle autorizzazioni discusse. Altro problema ripresentato è quello dei parcheggi e viabilità, oltre al senso civico e manutenzione degli spazi tra piena e costa, questione legata ai vincoli di tutela e demanio.

Anche in questo caso, ed in senso letterale, tra il dire ed il fare c’è di mezzo in mare.

PSC

Si torna a parlare di Piano Strutturale Comunale in commissione, dovendo partire da un riassunto delle puntate precedenti (molto indietro, iniziando dai primi strumenti urbanistici dei 3 ex comuni negli anni 60 precedenti all’unione in Lamezia Terme), con al fianco del sindaco Mascaro gli assessori Bevilacqua e Stella oltre ai dipendenti coinvolti.

Al netto dei primi incontri introduttivi avviati oggi, si sollecita dal primo cittadino un lavoro serrato sulle osservazioni rimaste da valutare per poter chiudere entro l’anno la pratica. Un piano che però non si nasconde potrebbe essere non adeguatamente aggiornato per il territorio, ma si è in una fase ormai avanzata e non più modificabile se non nell’ambito delle osservazioni.