Pubblicati sul sito dell’amministrazione comunale 3 avvisi pubblici relativi a servizi sociali

Pubblicati sul sito dell’amministrazione comunale lametina 3 avvisi pubblici relativi ad alcuni aspetti dei servizi sociali del distretto sanitario.

Un primo riguarda la concessione dell’assegno integrativo del reddito ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori e/o maternità, il secondo per il finanziamento di progetti di prevenzione, prossimità e sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer, un terzo per l’erogazione di interventi e servizi di cura in favore di soggetti non autosufficienti.

Nel primo caso destinatari i nuclei familiari lametini in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2022) non superiore a 8.955,98 euro, con l’assegno, se spettante nella misura intera, pari a 147,90 euro mensili per le sole mensilità di gennaio e febbraio.

Per l‘assegno di maternità l’attestazione ISEE dovrà essere non superiore a 17.747,58 annui, prevedendo al massimo un ammontare di 354,73 euro mensili per ogni figlio, nel limite massimo di 5 mensilità, per un totale di 1.773,65 euro annui per ogni figlio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato al 31 gennaio 2023 per la domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, ed entro 6 mesi dalla data del parto, affidamento o adozione per l’assegno di maternità.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da Alzheimer, l’ambito territoriale di Lamezia Terme si è visto riconosciuto 79.494,46 euro che serviranno per finanziare:

realizzazione di centri diurni per disabili specifici per persone con malattie di Alzheimer o altre forme di demenza;

potenziamento dei centri diurni già esistenti;

cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro caregiver allo scopo di offrire loro opportunità di sollievo e integrazione sociale.

Potranno presentare domanda, via pec entro il 21 marzo, gli enti del terzo settore del distretto lametino riconosciuti con documentata esperienza, almeno quinquennale, in progettualità relative a persone con disabilità.

Il contributo è concesso dal comune di Lamezia Terme, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale nella misura massima del 85% del costo complessivo del progetto, ed è subordinato alla effettiva erogazione da parte della Regione Calabria al Comune di Lamezia Terme delle risorse, attualmente solo ripartite ma non effettivamente assegnate ed accreditate.

I richiedenti di percorsi integrati di presa in carico delle persone in condizioni di non autosufficienza e/o con disabilità grave devono essere in possesso di residenza in uno dei Comuni del Distretto, e stato di malattia o di invalidità che comporti temporanea o permanente perdita dell’autosufficienza.

Quattro le tipologie di interventi previsti: