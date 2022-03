Affidata la verifica della vulnerabilità sismica degli stabili coinvolti dal progetto Sara

Ad un anno dalla manifestazione di interesse propedeutica allo svolgimento di un richiesta di offerta su piattaforma Mepa, correttivi e soccorsi istruttori, giunge a compimento l’affidamento del servizio di vulnerabilità sismica Gara a lotto unico di appalto per la “verifica della vulnerabilità sismica per un lotto unico su edificio A, edificio B, edificio C, edificio D, edificio E, edificio F, edificio G, edificio H, edificio I, edificio L, edificio M, edificio N, edificio O”.

Il servizio per un importo totale di 104.659,98 euro (82.487,38 per prestazioni professionali, 3.299,49 per Cnapaia pari al 4% , 18.873,11 per iva al 22%) sarà curata dalla costituenda R.T.P. con capogruppo l’ingegnere Maria Cristina Ferlito, e composta da: ingegnere Antonio Ficara; geologo Paolo Rizzo; ingegnere Tiziana Oieni.

Se l’aggiudicazione dell’affidamento diventerà efficace solo al termine della verifica dei requisiti, non è improbabile che l’avvio dei lavori avvenga a 10 anni dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 04/10/2012, con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento “SA.R.A. – Savutano Rigenerazione ed Animazione” per l’importo complessivo di 35.404.540,32 euro.