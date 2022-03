Approvato il nuovo bando per la sponsorizzazione da parte di privati di 114 spazi verdi comunali

Concluse le valutazioni delle proposte giunte fino al termine fissato a luglio scorso, nuovo bando da parte dell’amministrazione comunale in merito alla possibilità di sponsorizzazione da parte di privati la gestione di circoscritte aree verdi pubbliche.

L’elenco allegato prevede 114 aree, specificando «la possibilità di richiedere altre aree verdi e spazi urbani ed affidarli previe verifiche istruttorie», mentre l’affidamento da 1 a 3 anni avverrà «a seguito di selezione delle proposte progettuali, tra quelle presentate dai soggetti sponsor richiedenti, che dovranno eseguire, a propria cura e spese gli interventi di valorizzazione, manutenzione, irrigazione ove prevista, delle rotatorie e/o altre aree verdi o spazi urbani a loro affidati, conseguendo un ritorno di immagine consistente nella possibilità di installare sull’area affidata da 1 a 4 cartelli informativi con il proprio logo e messaggio».

Come per la precedente versione, la presentazione delle istanze avverrà da marzo 2022 a luglio 2023 effettuando gli affidamenti ai richiedenti di ogni mese (chi intende proporsi come sponsor dovrà inserire in ogni istanza una sola area), cadenzando pertanto mensilmente le richieste e le valutazioni.

Si precisa inoltre che «le alberature presenti sulle aree affidate non dovranno essere potate e/o manutentate dallo sponsor, in quanto solo per esse provvederà l’amministrazione comunale in quanto si tratta di servizi che richiedono un’alta specializzazione, abilitazione ed attrezzatura». Tema che richiama quindi il nuovo bando della manutenzione del verde pubblico, con il precedente affidamento scaduto a fine 2021 ed il nuovo ancora non mandato a gara.

Nell’elenco delle 114 iniziali zone compaiono anche le 6 fontane principali, la cui manutenzione sarebbe dovuta avvenire tramite l’appalto biennale prima citato, mentre solo 2 son le rotatorie rimaste a disposizione (Via G. Marconi – Via De Sensi; Via M. T. di Calcutta – SS109).

INCROCI:

1 Via dei Bizantini – Via Amendola (V.22)

2 Via Boccioni – Via Zuccherificio (V.1)

3 Via della Vittoria – Via del Progresso (V.39)

4 Via Colelli – Via Timavo (V.40)

5 Via Dalla Chiesa – Via Colombo (V.41)

6 Cimitero Nicastro (V.42)

7 S. Eufemia Vetere (V.45)

8 Caronte – San Sidero (V.46)

9 Via Berchet – Via Montanara (S.4)

10 Via Madonna del Carmine – Via Magenta (S.7)

11 Via Marconi – Piazza Borelli (N.14)

SPARTITRAFFICI, SIEPI ED AREE:

1. Via S. Umile di Bisignano (V.8)

2. Via De Sensi (V.12)

3. Via del Progresso (V.34 – V.36)

4. Via Scarpino (V.25 – V.27- V.29 – V.31)

5. Via Madre Teresa di Calcutta (V.17)

6. Via Boccioni (V.1 – V.2 – V.3 – V.4 – V.5)

7. Via Savutano (V.10S)

8. Via Perugini (V.23b)

9. Via Colelli

10. Viale Placido Rizzotto

11. Villetta Pietro Ardito

12. Piazza della Repubblica

13. Piazza Fiorentino

14. Via A. de Gasperi

15. Parco della Salute

16. Viale Reillo

17. Via Coschi

18. Via e traversa Madonna della Spina

19. Piazza Roma

20. Piazza nuova Via Marconi 245

VILLETTE, GIARDINI E SPAZI VERDI

1. Piazza Mercato Nuovo (N.12)

2. Piazza Mercato Vecchio (N.11)

3. Piazza Mazzini (PZ2)

4. Piazza Santa Maria Maggiore (PZ1)

5. Piazza Fiorentino

6. Piazza 5 dicembre

7. Piazza della Repubblica (N.15)

8. Villetta via Belvedere

9. Villetta Via Torre

10. Largo Caporale-Chiesa S. Caterina

11. Villetta Via Volturno (N.4)

12. Piazza Franzì e area via Misasi

13. Via don Luigi Costanzo- Spazio Liceo Classico

14. Villetta Via Leonardo da Vinci

15. Villetta Via Colelli / Viale 1° maggio

16. Villetta via Bezzecca

17. Aiuola Via Caravaggio nord

18. Piazzetta Ardito

19. Area via Marconi adiacente Stadio “ G. D’Ippolito”

20. Aiuole Comune via Perugini;

21. Aiuola via Berchet – via delle Terme

22. Piazza Italia-Via Montello

23. Area via M. P. Virgilio

24. Villetta via delle Nazioni – via Europa

25. Aree parcheggio via Calleri e limitrofe (locomotiva) (E.2 – E.3)

26. Villetta via Montale

27. Piazza Gattinara (E.8)

28. Area via Boccioni adiacente Stadio “ R. Riga”

29. Giardini Palazzo Giudice di Pace (N.23)

ALTRE AREE VERDI

1. Area via Savutano adiacente Stadio G. Renda

2. Aree Via Amendola adiacente Stadio “ R. Provenzano” (A.24b/c)

3. Area adiacente campo sportivo Fronti

4. Area Via Cimabue

5. Aree Via Perugini – via Reillo

6. Aree Via M. Nicotera -Via Giustiniano Porchia;

7. Area Via Prunia

8. Aree Via G. De Senatore-via Andrea Vescio (loc. ospedale)

9. Area Via Colloca

10. Area Via Vercillo (S.1)

11. Area Via F.lli Bandiera (S.2)

12. Aree Marinella non in carico al consorzio (mq 22632)

13. Area Via dei Gelsomini (A.42)

14. Aree contrada Magolà (A.36 – A.36a/b/d)

15. Area Madonna del Soccorso (A.37)

16. Aree Caronte (A.38)

17. Area Via Cerasolo (A.43)

18. Aree Via Coschi (A.9a/b/c-A.45)

19. Area Via Antonello da Messina (A.11)

20. Area Via Marconi (A.47)

21. Aree Contrada Donnamazza (A.23a/b)

22. Area Parco Via Luigi Longo (A.24a)

23. Area Via Segni (A.27a/b)

24. Aree Via Nenni (A.31-A.32)

25. Area Via Benevento – Via Gronchi (A.33)

26. Area Via Giolitti (A.34)

27. Area Via Vescio (A.39)

28. Aree Via Gramsci – Via Pertini (A.5a/c/d/e)

29. Area Via Eroi di Sapri (A.7)

30. Area Via Prunia (sottopasso) (A.6)

31. Area Via Cianflone (A.8)

AREE STANDARD

1. Via Malaterra (fg. 26, di 2900 mq)

2. Via Berlinguer – De Nicola

3. Via dei Sanniti

4. Via Magna Grecia

5. Via Coschi

6. Lottizzazioni Magolà

7. Via Marconi

8. Lottizzazione Borgo San Pietro (A.48)

FIORIERE – AIUOLE

1. Fioriere corso Numistrano

2. Fioriere e contorno alberi corso Giovanni Nicotera

3. Aiuola Piazza Ardito

4. Contorno alberi Piazzetta Feroleto

5. Fioriere Tribunale;

6. Aiuola Piazza Porcelli-via Marconi

7. Fioriere Piazza Mercato Nuovo

FONTANE MONUMENTALI:

1. Piazza Mercato Vecchio

2. C.so Giovanni Nicotera isola pedonale

3. Piazza 5 Dicembre

4. Piazza Franzì

5. Fontane di Piazza Mazzini

6. Piazza nuova via Marconi 245