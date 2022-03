“Virtuoso segnale di cittadinanza attiva a garantire il rispetto e la promozione del decoro urbano”

A 24 ore di distanza dalla pubblicazione sull’albo pretorio, l’amministrazione comunale di Lamezia Terme dà conto del nuovo avviso pubblico per ricerca sponsor per interventi di manutenzione di aree verdi pubbliche e spazi urbani ricadenti nel territorio comunale.

«Un avviso pubblico che si pone come un virtuoso segnale di cittadinanza attiva, finalizzata a garantire il rispetto e la promozione del necessario decoro urbano che rende di riflesso, ogni cosa ed ogni persona, più bella», sostiene il comunicato stampa, affidandosi a slogan come «la bellezza salverà il mondo e tutti noi, ne saremo chiamati artifici del cambiamento, partendo proprio dalla natura, dal verde, dalla sua promozione e tutela».

Si ritiene che «l’avviso sarà, dunque, ulteriore opportunità per i cittadini di contribuire con fantasia, arte e amore al benessere della collettività, guardando tutti verso la medesima direzione che porta proprio il nome Lamezia Terme».

Magari sperando anche in un senso civico migliore da parte dei cittadini, piccoli e grandi (vedi deturpamento costante di beni pubblici come le fontane, ora inserite all’interno dell’avviso per la manutenzione da affidare a sponsor privati), ed un nuovo bando biennale della manutenzione del verde pubblico che ancora non vede la luce con il precedente scaduto a fine 2021.