“Il rumore mostruoso di bombe ed armi possa presto essere rimpiazzato da giovani che giocano”

Incontro nella Sala Napolitano tra rappresentanti dell’amministrazione comunale e quelli della comunità ucraina lametina, che vede circa 450 cittadini come terza rappresentanza straniera in città.

Un segno di vicinanza alla comunità dello Stato con la bandiera gialloblu in questo momento di difficoltà legata alla guerra nella terra natia viene così espresso sia dal consiglio comunale, tramite il presidente Giancarlo Nicotera, che dai bambini lametini presenti in sala leggendo messaggi di pace bardati in bandiere arcobaleno e dell’unione europea.

La consigliera D’Amico sottolinea l’importanza di veicolare tramite i bambini l’importanza del concetto della pace, sottolineando le varie raccolte di beni di prima necessità che sono esistenti nel lametino per aiutare la popolazione in difficoltà in Ucraina.

Le preghiere di Padre Damian, sacertode ortodosso del Patriarcato di Costantinopoli, vanno così proprio ai bambini, i primi ad essere colpiti dalla paura delle guerra, e ai parenti rimasti in Ucraina. Si ringrazia l’amministrazione per aver dedicato un momento di vicinanza e di appoggio alla causa ucraina, poiché l’aiuto sia morale che di beni è un momento di vicinanza, chiedendo di non smettere di pregare per la fine della guerra.

La testimonianza di Olga, signora che da 20 anni vive a Lamezia Terme, non cela la riconoscenza per l’accoglienza avuta ma anche la preoccupazione che da 20 giorni attanaglia tutta la popolazione ucraina in patria e nel mondo, poiché «noi vogliamo pace, non la guerra».

Il sindaco Mascaro si sofferma sull’importanza del poter far coesistere all’interno della comunità più bandiere, che sia quella italiana e quella ucraina, quella dell’Europa «che è la patria comune» e quella della pace «perché la violenza va ripudiata in ogni sua forma, ogni vita persa in guerra è una sconfitta per l’umanità».

Il conflitto secondo il primo cittadino «ha colpito tutta Italia e Lamezia Terme perché abbiamo accolto persone in arrivo dall’Ucraina in modo laborioso, esempi come quello di Olga che in 20 anni ha aiutato ed è stata accanto a diversi lametini», ribadendo che «i pensieri di odio, troppo spesso veicolati, devono essere taciuti. Ben vengano le diversità di opinione, ma la pace si base sulla dialettica che si contrappone alla violenza della guerra. Così cresce una comunità».

L’augurio è che «il rumore mostruoso di bombe ed armi possa presto essere rimpiazzato da giovani che giocano, si incontrano, che torni di attualità la cultura e la vita».

Segni di vicinanza colorati di gialloblu son comparsi in questi giorni anche in diverse scuole lametine (qui in foto la facciata del liceo Campanella)