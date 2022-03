Per evitare la decadenza su tributi non versati dal 2016 previste ulteriori 2.000 notifiche tramite messi

Diventate argomento di discussione a 2 mesi dalle determine di novembre e dicembre, le 51.000 notifiche relative alla contestazione dell’omesso/parziale versamento per l’annualità 2016 (IMU, TASI e TARI), nonché dell’infedele/omessa denuncia per l’annualità 2015, dovranno essere notificate entro il 26 marzo pena decadenza.

«Valutata l’inopportunità di un nuovo tentativo di notifica mediante la mera ripetizione della spedizione raccomandata, che non sarebbe in grado di garantire un automatico miglioramento dei risultati di notifica» si determina così di procedere «alla verifica e rielaborazione degli avvisi rimasti inesitati, predisponendo le stampe ad uso notifica e i correlati elenchi, avendo già trasmesso ai Messi comunali, dall’1/02/2022 al 16/02/2022, un totale di 751 avvisi di accertamento esecutivo, cui devono sommarsi ulteriori 600 avvisi già rielaborati e quelli in fase di rielaborazione fino all’ultima data utile».

Tramite Mepa si incarica così la Posta Express di notificare 2.000 avvisi tramite messi notificatori, al costo di 17.446 euro, ponendo come condizioni: