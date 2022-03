Giovedì consiglio comunale tra relazione Sacal e linee programmatiche nuova amministrazione Mascaro

Saranno 7 i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che tornerà riunirsi nella Sala Napolitano dalle 10 di giovedì.

Dopo la comunicazioni del deposito del verbale della seduta del 31 gennaio, e della costituzione della commissione consiliare speciale per l’onomastica, sarà la volta della presentazione delle linee programmatiche da parte del sindaco Paolo Mascaro, obbligo statutario da approvare nei 90 giorni successivi all’insediamento del primo cittadino.

Punto più politico che amministrativo sarà poi la relazione di Maria Grazia Milone in qualità di componente di nomina comunale nel consiglio di amministrazione della Sacal, prevedendo anche gli interventi dei sindacati in un’istituzione che non ha però potere di deliberare sulle scelte aziendali.

Ci sarà poi la ratifica della composizione della commissione pari opportunità e della consulta per lo sport, con ultimo punto la richiesta di via libera all’acquisizione di alcune aree private propedeuitiche alla messa in sicurezza delle zone soggetto a dissesto idrogeologico nelle contrade San Minà, Cubiti, Caronte ed Acquafredda.