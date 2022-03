Il Comune candidata il giardino della biblioteca per i finanziamenti vincolati al Pnrr

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un avviso a valere sulle risorse messe a disposizione del PNRR dedicato a parchi e giardini storici e finalizzato: alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica.

Ogni proposta progettuale dovrà essere presentata entro il 15 marzo ed essere compresa tra i 200.000 ed i 2.000.000 euro, ed il Comune di Lamezia Terme si candiderà con il giardino dei giusti esistente all’interno della biblioteca comunale.

Viene così incaricato il Dirigente del Settore, struttura competente per materia, «a porre in essere tutte le attività e i provvedimenti necessari per la partecipazione del Comune di Lamezia Terme all’Avviso» sottolineando come «il complesso è stato già interessato da un importante intervento di restauro e adeguamento degli edifici da parte della Amministrazione comunale, ma la possibilità di usufruire dei finanziamenti di cui all’avviso consentirebbe di intervenire in maniera organica anche sulle parti destinate a giardino, con il risultato di valorizzare complessivamente il Complesso medesimo e di garantirne una sempre maggior attrattività e migliore fruizione nei sensi poco sopra menzionati».

Se l’ipotesi progettuale era stata già annunciata dall’assessore Gargano nel sopralluogo tenuto insieme ai consiglieri comunali a Palazzo Nicotera, per la piena agibilità dello stesso ancora da compiere i passaggi burocratici necessari per affidare i lavori in merito alla nuova scala antincendio.