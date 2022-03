Passerà dal consiglio comunale il nuovo affidamento dell’illuminazione pubblica lametina

Prove tecniche di nuovo affidamento per la gestione del servizio di manutenzione di pubblica illuminazione lamentina, dal 2010 affidata alla società in house Lamezia Multiservizi S.p.a la quale però al momento non può garantire la manutenzione di tutti i 13.000 punti luce stimati a fine 2020.

Ieri la giunta Mascaro ha preso atto che «allo stato attuale, gli impianti di pubblica illuminazione esistenti, in gran parte realizzati tra gli anni 70” e 90”, risultano vetusti ed obsoleti non essendo stati nel corso degli anni oggetto di adeguamento funzionale e di rinnovamento tecnologico, pertanto, sono numerosi i pali di pubblica illuminazione che si presentano corrosi alla base e con organi illuminanti notevolmente e/o totalmente compromessi», e che «al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità è in corso, da parte della Lamezia Multiservizi, un processo di verifica a vista delle condizioni strutturali degli organi illuminanti e della relativa rimozione degli stessi nel caso in cui vengono riscontrati situazioni di immediato pericolo. Tale modus operandi, che non prevede la sostituzione, sta determinando una carente illuminazione lungo alcune viabilità anche all’interno dei centri abitati».

Per quindi «provvedere all’efficientamento energetico degli impianti attraverso la sostituzione di lampade tecnologicamente obsolete con apparecchi illuminanti a elevata efficienza, insieme all’installazione di componenti di impianto utili all’ottimizzazione, regolazione e risparmio di energia», si valuta «improcrastinabile provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria degli impianti stessi».

Facendo seguito all’iter avviato tramite Consip sotto la gestione commissariale, il Piano Tecnico Economico presentato dal Fornitore City Green Light srl ha un perimetro di gestione di 13.339 punti luce, di cui 13.282 relativi alla Pubblica Illuminazione e n. 57 punti luce relativi a lanterne semaforiche suddivisi su 246 POD (punti di prelievo energia).

L’affidamento da sottoscrivere, dopo l’approvazione in consiglio comunale, avrà durata di 9 anni, con un costo di 2.027.164.32 euro per singola annualità dal 2022 al 2030.