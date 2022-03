Nelle linee programmatiche del sindaco Mascaro 8 diverse Lamezia da raggiungere entro il 2025

Entro i 90 giorni dall’insediamento previsti da Statuto, arriveranno domani le nuove linee programmatiche di Paolo Mascaro come sindaco di Lamezia Terme, terza volta in due mandati per il primo cittadino.

«Presa ulteriore cognizione della situazione economica ed amministrativa in cui versa il nostro Comune, ribadisco ancora, certo che sarà accolto, l’appello formulato nel febbraio 2020 al senso di responsabilità di tutto il Consiglio affinchè, con unita di intenti, si possa scrivere una nuova pagina per la nostra Città che sia di armonioso sviluppo e positivo progresso veso la creazione di una Lamezia bella, accogliente e solidale» è la premessa del legale lametino, presentando un’amministrazione che «ad oggi appare ancora frustrata e con grande difficoltà a fronteggiare le quotidiane esigenze, nel mentre deve saper programmare prospettive di sviluppo che la possano condurre a divenire territorio guida e faro dell’intera Regione.Negli ultimi anni, detta oggettiva storica condizione di sottovalutazione delle proprie potenzialità è stata ancor di più aggravata dapprima dal riconoscimento nell’anno 2014 dello stato di pre-dissesto e successivamente da ripetute gestioni commissariali che hanno inevitabilmente rallentato l’azione di crescita; inoltre, il fenomeno pandemico ha comportato ulteriori problematiche che hanno acuito le varie criticità».

Il sindaco presenta così nelle 37 pagine delle linee programmatiche fino al 2025 diverse Lamezia all’interno della stessa nella piana:

città normale , con programmazione degli interventi, risanamento bilancio, efficienza della macchina amministrativa comunale e snellimento delle procedure burocratiche.

, con programmazione degli interventi, risanamento bilancio, efficienza della macchina amministrativa comunale e snellimento delle procedure burocratiche. città dove vivere bene , con qualità dei servizi innanzitutto sanitari e scolastici per i cittadini, benessere, tempo libero, ambiente, decoro urbano, promozione culturale, spazi per i giovani.

, con qualità dei servizi innanzitutto sanitari e scolastici per i cittadini, benessere, tempo libero, ambiente, decoro urbano, promozione culturale, spazi per i giovani. rilancio della politica di coesione istituzionale tra tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo: 21 comuni del comprensorio lametino, forze sociali, associazioni imprenditoriali e di categoria, Camera di Commercio, Diocesi, società partecipate del Comune.

tra tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo: 21 comuni del comprensorio lametino, forze sociali, associazioni imprenditoriali e di categoria, Camera di Commercio, Diocesi, società partecipate del Comune. protagonista della strategia di sviluppo e crescita della Calabria e dell’area vasta in forte raccordo istituzionale con Governo Nazionale, Giunta Regionale, Provincia di Catanzaro.

in forte raccordo istituzionale con Governo Nazionale, Giunta Regionale, Provincia di Catanzaro. solidale ed orientata al Bene Comune , con valorizzazione del volontariato, servizi sociali, azioni di contrasto alla povertà e disagio.

, con valorizzazione del volontariato, servizi sociali, azioni di contrasto alla povertà e disagio. nuove opportunità per le imprese, il commercio, le terme, l’area industriale, il PIP di Contrada Rotoli, l’aeroporto, il turismo, i grandi eventi.

per le imprese, il commercio, le terme, l’area industriale, il PIP di Contrada Rotoli, l’aeroporto, il turismo, i grandi eventi. città intelligente , con nuovi servizi, start up, innovazione tecnologica, coworking, task force per utilizzo mirato di fondi regionali, nazionali ed europei, green e blu economy.

, con nuovi servizi, start up, innovazione tecnologica, coworking, task force per utilizzo mirato di fondi regionali, nazionali ed europei, green e blu economy. Polo di Innovazione Istituzionale, di sviluppo multisettoriale, di attrazione, al servizio della Calabria.

Per farlo vengono stilati 12 obiettivi di azione da raggiungere nel triennio 2022/2025:

società partecipate tutela e sviluppo agro alimentare lavoro, formazione professionale, commercio, sviluppo economico diritti sociali, famiglia ed istruzione sanita’ trasporti ed infrastrutture difesa dell’ambiente e protezione civile assetto e sviluppo del territorio politiche giovanili e sport valorizzazione beni ed attivita’ culturali e promozione turistica legalita’, ordine pubblico e sicurezza riorganizzazione ed innovazione servizi istituzionali e generali gestione economica e finanziaria e del patrimonio

Fermo restando la necessità ineluttabile di ottenere dalla commissione ministeriale le autorizzazioni per effettuare assunzioni di nuovi dipendenti e dirigenti, nelle 37 pagine si rimarcano i finanziamenti ottenuti negli ultimi due lustri su varie opere pubbliche (non poche però quelle ancora non concluse o avviate), le buone intenzioni programmatiche su quanto attualmente da gestire al meglio o da affidare, ma anche settori non prettamente di competenza comunale (vedi sanità, investimenti di altri enti o privati).

Occhio anche alla tutela dei beni comunali, al decoro urbano, contributo pubblico e privato per la manutenzione del verde, la promozione turistica e culturale, rilancio commerciale e fieristico (il polo richiesto da anni sarebbe costruito nell’area industriale nell’ambito dei finanziamenti già ottenuti da Lameziaeuropa).