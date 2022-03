Ad un anno dai 1.340.000 euro ottenuti per due interventi di tipo idrogeologico da rifare l’iter per i lavori

Il Comune dopo 10 mesi non perviene all’affidamento dei lavori previsti, tutto da rifare per due interventi relativi al dissesto idrogeologico.

Nello specifico il 24 febbraio 2021 il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinava al Comune di Lamezia Terme 640.000 euro per la “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico area bosco Sant’Antonio” e 700.000 per “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di Lamezia Terme”.

Solo il 21 dicembre 2021 si arrivava ad aprire le relative procedure su Mepa per l’affidamento dei lavori, con rispettivamente 3 e 2 offerte giunte nei termini previsti da parte delle ditte contattate, ma ora i finanziamenti in essere sono confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, affidata al Ministero dell’Interno.

Il passaggio ad altra tipologia comporta anche che non può essere più il Comune stesso a gestire la pratica, attualmente in fase di valutazione delle offerte, ma in quanto amministrazione non sede di capoluogo di provincia dovrà essere una stazione appaltante superiore (nel caso lametino è ancora vigente il contratto con la Centrale Unica di Committenza della città metropolitana di Reggio Calabria) a dover gestire la vicenda.

Ad un anno dall’ottenimento dei finanziamenti, quindi, tutto da rifare per quanto riguarda l’affidamento dei lavori.