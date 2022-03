Approvati dall’amministrazione due progetti sociali da candidare agli avvisi pubblici per ottenere fondi europei.

Richiesti 570.000 euro per il progetto “Pensieri e Parole”, finalizzato al ripristino e valorizzazione di bene confiscato alla mafia in Via Bizantini, per partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione- Componente 3- Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea- Next Generation EU.

L’1 marzo l’associazione Mago Merlino ha richiesto l’adesione del Comune di Lamezia Terme, in qualità di partner, al progetto “Progetto Tutti a Bordo!” presentato in risposta all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR.

L’adesione in partenariato al suddetto progetto comporta la partecipazione dell’ente locale alla cabina di regia nell’ambito dell’attività istituzionale, e la segnalazione, a cura dei servizi sociali dell’ente, di famiglie e ragazzi che possono partecipare alle attività.

L’ambito di intervento sarà quello contro i fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di bambini e ragazzi tra i 5 e 10 anni, per favorire il riavvicinamento di bambini e bambine che hanno abbandonato la scuola o che sono a rischio di dispersione scolastica e formativa attraverso azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, rinforzando i prerequisiti di apprendimento scolastico.