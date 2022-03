Dopo la diatriba politica di ieri post consiglio comunale non celebrato per mancanza di numero legale (con strascichi dialettici ancora questa mattina tra le parti anche a fronte della presenza di uno dei consiglieri comunali ieri assente perché impegnato sul luogo di lavoro), riunione congiunta di 3 commissioni consiliari per discutere del progetto “Accomunando”, ovvero la proposta di creare una rete di collaborazione su più temi (ambiente, sanità, cultura, promozione del territorio, etc) tra 25 amministrazioni comunali dell’hinterland lametino.

Obiettivo è quello di allacciare rapporti tra amministrazioni su diversi ambiti per avere una linea di azione comune ma anche riuscire ad organizzare flussi di persone legati ad eventi e servizi, richiamando concetti di distretti sovracomunali come quelli sanitario o giudiziario, ed altre sinergie dovrebbero già essere approntate per servizi come idrico e rifiuti che sono da rimodulare a livello provinciale.

Meno ottimismo viene espresso dall’opposizione, con chi come Lucia Cittadino che contesta la poca credibilità dell’amministrazione comunale lametina data la mole di pratiche ed azioni non portate a compimento su aspetti come valorizzazione della costa o manutenzione ordinaria in città.

Altre perplessità da parte di Mimmo Gianturco sono sul rischio di sovrapporre tavoli su tematiche già affrontate come commissioni e distretti, non riuscendo ad arrivare ad una sintesi operativa per eccessiva complessità dei vari argomenti.

Secondo il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera esistono invece i margini per stilare dei punti di partenza di confronto, non lasciando ai soli sindaci il ruolo di creare sinergie ma coinvolgendo più parti delle amministrazioni e società civile per essere al centro di un circondario ampio.

Si ci aggiorna così ad una prossima seduta per iniziare a proporre le prime linee di azione più specifiche, anche per poter poi verificare la disponibilità degli altri Comuni a sedersi ad un tavolo di confronto cooperativo diviso per temi più specifici.