Il “pasticcio dei pasticcini” del consiglio comunale non tenuto con l’assenza di adeguamenti ed innovazioni

Dopo che dal 2020 in poi anche le pubbliche amministrazioni, per via della pandemia, sono entrate più in confidenza con concetti come telelavoro (anche nella definizione non propriamente corretta di smartworking), didattica a distanza o integrata, alcuni aggiornamenti ad aspetti più moderni hanno fatto capolino anche in via Perugini, ma senza esagerare.

Da aprile del 2020, infatti, la giunta comunale si può riunire anche a distanza, facilitando nei fatti così sia le delibere nel momento in cui qualcuno tra gli assessori non si possa trovare in Comune per impegni istituzionali o professionali (o anche in ottica Covid e certificazioni), sia “riunioni last minute” per decisioni da prendere in fretta o urgenza.

Il 10 marzo, inoltre, per «dotare uffici, amministratori, dirigenti e personale dipendente, delle attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento delle attività in remoto (come videoconferenze o partecipazione a corsi di formazione on line), in esecuzione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» si è impegnata la somma di 1.069,94 euro in favore dell’operatore economico Virtual Logic srl per l’acquisto di 20 webcam full HD e 20 cuffie con microfono.

Serie di aggiornamenti che al momento però non sembra siano entrati nei pensieri dei consiglieri comunali, come dimostrato dall’ultima seduta saltata per mancanza di numero legale e rimpalli di responsabilità tra le parti opposte politiche, in una sfida dialettica che riporta alle amministrazioni precedenti quando erano all’ordine del giorno seconde convocazioni, tatticismi sui numeri e “ordini di scuderia”.

Nella sala Napolitano giovedì su 24 consiglieri eletti ne risultavano presenti 10 in maggioranza su 14, ed 9 su 10 in minoranza, e proprio l’uscita dell’aula di tutta l’opposizione ha fatto venire meno la presenza di quei almeno 2 consiglieri che sarebbero serviti per avere i 12 minimi richiesti per iniziare i lavori. I 4 assenti nelle file “pro Mascaro” avevano già annunciato la propria assenza, ma se come confermato il giorno dopo in commissione uno dei consiglieri era impegnato in sala operatoria durante i lavori e quindi difficilmente capace anche di “collegarsi a distanza”, negli altri 3 casi tra gita all’estero, malattia o impegno familiare un collegamento da remoto si sarebbe potuto tentare.

Per fare ciò servirebbe però in primis modificare il regolamento del consiglio comunale, che come in atto per lo Statuto già da prima della sospensione del consiglio comunale richiede una lunga serie di incontri e confronti in prima commissione consiliare prima di approdare in aula per il voto vincolante, ma sopratutto la volontà: in quello che, anche dopo le risposte televisive del sindaco, si potrebbe definire un “pasticcio dei pasticcini” a tenere banco è il tatticismo politico, la conta dei numeri e la lettura delle assenze altrui (anche a fronte di certificabili giustificazioni l’opposizione parla di “crisi” tra la maggioranza ed il sindaco) ben tenendosi lontani sia da questioni di tipo risolutivo (come potrebbe essere la possibilità di presenziare al consiglio comunale da remoto in caso di oggettivo impedimento, eventualità seguita da piccoli e grandi comuni durante la pandemia) che di impostazione culturale (18 consiglieri su 24 appare un numero adeguato di eletti per discutere di linee programmatiche del sindaco, ratificare la consulta dello sport e la commissione pari opportunità i cui componenti son indicati proprio dai consiglieri comunali, mandare avanti una pratica tecnica con il passaggio al bene pubblico di porzioni di terreno per interventi contro il dissesto idrogeologico).

La linea seguita da giovedì in poi dalla politica lametina è diversa e più “antiquata”, con l’opposizione che rimarca come centrodestra (con 3 gruppi consiliari a sostengo di 1 candidato a sindaco) e centrosinistra (con 3 gruppi consiliari a sostegno di 2 candidati a sindaco) siano in minoranza ma al contempo sottolinea come esponenti della maggioranza siano legati al centrodestra (il che rende il civico consesso un caso di “bilocazione spazio/temporale politica”), lamentando la mancata relazione sulla Sacal da parte della rappresentante comunale nel cda anche se nel documento presentato via mail però non emergono dati sconosciuti in merito al traffico areo e la situazione finanziaria societaria, mentre proprio in contemporanea con il consiglio comunale non tenuto in aeroporto si presentavano i nuovi voli Ryanair per la stagione estiva senza che nessuno in via Perugini ne avesse contezza né durante la seduta si potessero deliberare atti vincolanti per la società per azioni (quindi anche le richieste dei sindacati, a parte l’ambito dell’ascolto, non avrebbero avuto una vera e propria sponda fattiva).

Ad aumentare il clima di déjà vu politico aprile dovrebbe essere il mese designato per la messa in dimora nella Sala Napolitano degli arredi traslocati dalla sala consiliare di corso Numistrano, compreso il sistema centralizzato di microfoni da dover sistemare (attualmente si ci affida ad un service esterno per tutto il comparto audio, avendo anche sperimentato i “microfoni velati” in una delle prime sedute post lockdown). Per la linea wifi in aula rimangono ancora scollegati i router presenti, così come si è ancora costretti ad usare un proiettore “vagante” in condivisione con gli altri uffici al netto della predisposizione esistente per l’alloggiamento a scomparsa dal soffitto.