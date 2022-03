Mercoledì tornerà a riunirsi il consiglio comunale con ipotesi di seconda convocazione 48 ore dopo

Dopo la mancata discussione del 10 marzo, con l’opposizione fuori dall’aula facendo gioco sulle 4 assenze su 14 consiglieri della maggioranza e non arrivando così al numero legale di 12 presenti, tornerà a riunirsi il consiglio comunale prossima settimana con prima convocazione mercoledì alle 9 ed eventuale seconda dopo 48 ore.

All’ordine del giorno 10 punti, riprendendo quanto non discusso nella seduta precedente ad aggiungendo altri aspetti.

Dopo la comunicazione di avvenuto deposito del verbale della seduta consiliare tenutasi il 31 gennaio, consiglieri e sindacati si confronteranno sul tema Sacal con Maria Grazia Milone, rappresentante del Comune nel cda della società per azioni che gestisce gli aeroporti calabresi. Un dibattito di opinioni, non avendo il consiglio comunale potere deliberativo diretto sull’azienda.

Spazio poi alla presentazione da parte del sindaco, Paolo Mascaro, delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo, aspetto che sarebbe dovuto avvenire entro 90 giorni dall’insediamento e che sta a metà tra ambito politico e quello amministrativo (anche perché il documento invece che il tradizionale quinquennio avrà come durata un triennio dopo la sospesione del consiglio di un anno).

In successione poi le ratifiche dei nominativi scelti dai consiglieri comunali per la commissione pari opportunità e la consulta dello sport, dovendo poi votare l’acquisizione di alcune aree private relative agli interventi di “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di Lamezia Terme, gravate da fenomeni di dissesto con frana (contrade S.Mina’ -Cubiti-Caronte/Acquafredda)”.

Dai lavori delle commissioni consiliari arriveranno poi il nuovo “regolamento per il controllo delle autocertificazioni, delle procedure in materia edilizia e delle dichiarazioni sostitutive prodotte per l’erogazione di interventi sociali” e lo “schema di convenzione per la gestione del Controllo Analogo Congiunto esercitato dai Soci pubblici della Lamezia Multiservizi S.p.a”, chiudendo poi con la richiesta di istituire una giornata delle vittime di ‘ndrangheta.